От иностранцев до москвичей: кто снимает комнаты в коммуналках

Стоимость найма комнаты в старых границах Москвы варьируется от 10 до 40 тысяч рублей в месяц, подсчитали аналитики компании "Инком-Недвижимость".

На комнаты приходится порядка 19% от всего объема предложения съемного жилья в Москве, это в два раза меньше, чем однокомнатных квартир и на 8% меньше, чем двухкомнатных. Комнаты опережают лишь многокомнатных квартиры – их количество составляет 13% от всего предложения.

Спросом комнаты пользуются у 18% потенциальных арендаторов, и их востребованность в течение года остается стабильной.

Порядка 15% от всего количества арендаторов комнат в коммуналках составляю студенты из российских регионов – иностранцы стараются арендовать квартиру в складчину, чтобы жить со своими.

Около 10% тех, кто снимает комнаты, - жители дальнего Подмосковья (100-150 километров от Москвы), работающие в столице: чтобы не тратить время на дорогу домой и обратно, они находят низкобюджетные варианты найма.

Еще 30% приходится на иногородних и иностранных арендаторов, которые работают в Москве вахтовым методом. 20% арендаторов составляют те, кто приезжает в столицу на целевые заработки: они остаются, пока не будет решена их конкретная финансовая задача.

Порядка 20% нанимателей комнат в коммуналках рассматривают этот вариант как стартовый: они намерены сделать карьеру, купить квартиру и осесть в столице. Как правило, это приезжие в возрасте от 20 до 35 лет, обычно без детей.

Еще 5% арендаторов комнат – москвичи, которые сдают свои квартиры для поправки бюджета.