От Калининграда до Владивостока: сколько жилья можно купить в России по цене московской двушки

На доход от продажи двухкомнатной квартиры в Москве можно приобрести жилье в любом городе России. В Калининграде, например, этих средств хватит на покупку нескольких "двушек", в Петербурге можно взять пятикомнатную квартиру недалеко от Невского проспекта

Каждый Новый год множество россиян ставит себе множество целей, а кто-то даже решает начать новую жизнь. И кто-то ради этого даже готов пойти на переезд и действительно начать все сначала. Если вы готовы пойти на такой смелый шаг и уехать из Москвы, продав свою двухкомнатную квартиру примерно за 10 млн рублей, то такого бюджета хватит чтобы без проблем обосноваться абсолютно в любом другом городе страны. Какие есть варианты?

Щедрый Петербург: пятикомнатная квартира в центре взамен московской недвижимости

Первый город-кандидат на переезд - Санкт-Петербург. Главный плюс недвижимости в Северной столице – она дешевле московской. При этом, по качеству инфраструктуры город нисколько не уступает Москве.

За право стать обладателем квартиры в городе на Неве в среднем придется заплатить 106-113 тыс. рублей за кв. м. Кроме этого, в отличие от московских квартир, питерские за год выросли в цене. По данным "Мир квартир", за год в среднем квартиры в Санкт-Петербурге подорожали на 8,2%.

С бюджетом в 10 млн. рублей в Петербурге можно присмотреть много вариантов: от небольших студий (хватит на несколько) до квартир недалеко от Невского проспекта. Так, по данным ЦИАН, "однушку" (32 кв. м.) в строящемся ЖК в районе Лиговского проспекта можно купить за 3,4 млн. рублей. "Двушку" (69 кв. м.) в новом ЖК в 100 метрах от Невского проспекта можно купить 9,6 млн. рублей. За 9,9 млн. рублей на "вторичке" можно приобрести двухкомнатную квартиру с хорошим ремонтом в 87 кв. м. в Адмиралтейском районе - напротив Новой Голландии. За такую же цену можно купить "двушку" площадью 80 кв. м. в историческом доме в центре Питера на улице Некрасова.

За 9,5 млн. рублей предлагают пятикомнатную квартиру с хорошим ремонтом площадью 95 кв. м. в историческом доме рядом с Площадью Восстания.

За инвестициями и морем в олимпийский Сочи

Если вы мечтали о квартире у моря, то можно отправиться на Черноморское побережье в олимпийский Сочи. Помимо мягкого климата, владельцу недвижимости в курортном Сочи также достанется возможность неплохо заработать на сдаче квартиры туристам. В теплый сезон они приезжают чтобы поплавать в море, в холодный – ради катания на лыжах в Красной Поляне. Средняя арендная доходность местной недвижимости составляет 5,7%.

"Порядка 55% покупок на рынке недвижимости Сочи происходит с целью инвестирования. Наиболее перспективными с инвестиционной точки зрения можно считать Сочи, а именно Адлерский район, так как на его территории будет проходить ЧМ по футболу-2018 ", - рассказал генеральный директор офиса "В Сочи" сети офисов недвижимости "МИЭЛЬ" Ислам Казаков.

Также Сочи один из немногих российских городов, где цены на недвижимость за год выросли. Согласно Domofond.ru, в среднем местные квадратные метры подорожали на 5-6% до в 88,3 тыс. рублей на первичном рынке и до 99 тыс. рублей во "вторичке". Стоит отметить, что больше всего в цене выросли "двушки" на "вторичке" – на 8,3% до 5,7 млн. рублей.

По данным ЦИАН, однокомнатную квартиру в Адлере площадью 40 кв. м. в прибрежном районе можно купить за 1,5 млн. рублей. По такой же цене предлагают аналогичную "однушку" в центральном районе Сочи. По цене московской "двушки" в Сочи на улице можно купить двухуровневую пятикомнатную квартиру на "вторичке" площадью 150 кв. м.

"Двушка" в Москве на "двушку" с видом на Тихий океан

Если хочется вообще радикальных перемен, то можно в принципе сменить Европу на Азию и улететь во Владивосток. Для того, чтобы стать обладателем недвижимости на берегу Тихого океана, придется преодолеть путь в 6,4 тыс. км. Взамен вы получите жизнь в одном из самых амбициозных городов России – здесь проходят главные железнодорожные и транспортные артерии, город является промышленным, научным и туристическим центром, а еще рядом море и сопки.

Доходность от аренды составляет 5,2%. Кроме этого, Владивосток попал в немногочисленный список российских городов, где цены на жилье показали рост. Согласно данным "Мир квартир", стоимость кв. м. на "первичке" выросла на 6,1% до 87,3 тыс. рублей. На "вторичке" цена кв. м. повысилась до 2,6% до 99,9 тыс. рублей, подсчитали в Domofond.ru.

Так, по данным Domofond.ru, "однушку" в 39 кв. м. в строящемся ЖК во Владивостоке можно купить за 3 млн. рублей. Для сравнения за такую цену можно купить квартиру в Новой Москве. Четырехкомнатную квартиру в Ленинском районе площадью 80 кв. м. "на вторичке" предлагают за 5,6 млн. рублей. За "двушку" в 65 кв. м. в Фрунзенском районе с видом на бухту Золотой Рог придется заплатить уже 9 млн. рублей. Новая двухкомнатная квартира с таким же видом, но большей площадью – 107 кв. м. будет стоить чуть дороже "московской двушки" – 10,9 млн. рублей.

Привлекательная недвижимость в "третьей столице" России

Еще один из крупнейших городов России, который нельзя обойти стороной при выборе недвижимости – Казань. Городу с тысячелетней историей будет, что предложить покупателю недвижимости, например, один из самых высоких уровней качества жизни. Помимо этого, Казань является крупнейшим промышленным, финансовым и туристическим центром, занимающим лидирующие позиции по инвестициям и строительству.

Цены на недвижимость здесь по московским меркам невысокие. По данным Domofond.ru, средняя цена кв. м. на "вторичке" - 68,1 тыс. рублей, в новостройках – 66 тыс. рублей. За "двушку" в среднем придется заплатить 3,8 млн. рублей, что в 2,5 раза меньше, чем стоимость московской "двушки".

В Казани с 10 млн. рублей будет где развернуться. Так, по данным ЦИАН, двухкомнатную квартиру с террасой в 90 кв. м. в центре города в строящемся ЖК (заселение в 2018 г.) можно купить за 8,3 млн. рублей. Студию в новостройке в 30 "квадратов" рядом с метро Проспект Победы предлагают за 2 млн. рублей. По цене "московской" двушки в Советском районе Казани можно купить новый дом с отделкой площадью 160 кв. м. Есть и более бюджетные предложения. Например, "однушки" на вторичном рынке за 1,2 -1,5 млн. рублей.

Квартира на побережье Балтийского моря

Если вас тянет к Европе, то стоит обратить внимание на Калининград – самый крупный западный город России, расположенный на побережье Балтийского моря. Цены на недвижимость там почти в два раза ниже столичных.

Согласно Domofond.ru, стоимость кв. м. на "первичке" – 51 тыс. рублей, на "вторичке" – 56,8 тыс. рублей. Цены на жилье за год в целом снизились на 3-9%. Например, сейчас средняя цена новой "двушки" - 3,2 млн. рублей, это на 8,2% дешевле годом ранее.

Согласно данным Avito, "однушку" в новостройке можно купить за 1,4 млн. рублей. Новую двухкомнатную квартиру площадью 63,7 кв. м. в Ленинградском районе Калининграда предлагают за 2,8 млн. рублей. Двухкомнатная квартира 75,5 кв. м. площадью на вторичном рынке в Центральном районе продается за 5,8 млн. рублей.

"Из названных городов самым доходным и быстроокупаемым оказался Калининград – там квартиры имеют в среднем 6,8% доходности и срок окупаемости 15 лет. Этот город вышел вперед в рейтинге из-за сравнительно невысоких цен на квартиры, в среднем они стоят 3,1 млн рублей", - рассказал генеральный директор федерального портала "Мир квартир" Павел Луценко.

Главное - не прогадать с локацией и объектом

Эксперты в свою очередь советуют при покупке жилья в российских городах оценивать объем предложения на местном рынке и его развитие.

"В большинстве городов именно избыточное предложение является барьером для перехода к росту цен. Кроме этого, рынку жилья нужен растущий город. Способность города не только сохранять своих жителей, но и привлекать новых жителей - ключевое условие для устойчивого развития рынка жилья", - отмечает заместитель председателя комитета по аналитике Российской гильдии риэлторов Михаил Хорьков.

При этом, по его словам, самое главное в выборе квартиры для инвестиций - это не вопрос выбора какого-то города, а, скорее, вопрос выбора конкретной локации и объекта.

При покупке квартиры для инвестиций нужно обращать внимание не столько на "средние показатели по больнице", сколько на качество конкретного проекта, соглашается Павел Луценко

"Для инвестиций нужно выбирать не среди городов, а среди конкретных новостроек (или конкретных квартир на "вторичке") с учетом ее достоинств и недостатков", - заключает он.