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От Рублевки до Варшавки: где снять таунхаус, чтобы не разориться

29 июня 2018 г. 356
Фото: © shutterstock.com

Аналитики портала "Мир квартир" составили рейтинг шоссе Подмосковья по стоимости аренды таунхаусов.

 

Самые дорогие таунхаусы в Подмосковье, даже если исключить элитные объекты, сдаются на Рублево-Успенском шоссе. В среднем в месяц проживание в этом районе обойдется в 207,4 тысячи рублей.

Второе место у Новорижского шоссе – за таунхаус  там придется выложить 198,4 тысячи. Бронза – у Пятницкого шоссе: 189,7 тысячи рублей.

Самые дешевые таунхаусы – на Варшавке: средние ставки здесь составляют 58 тысяч рублей – это в 3,5 раза дешевле, чем на Рублевке. Таунхаус на Егорьевском шоссе можно снять за 63,9 тысячи рублей, на Носовихинском – за 69,3 тысячи. 

Значительная доля поселков сосредоточена в 15-километровой зоне от МКАД, именно такие объекты наиболее привлекательны для арендаторов.  С начала года средние ставки на таунхаусы в Подмосковье выросли на 1,3%.

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