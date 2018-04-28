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От Ялты до Керчи: где в Крыму самые дорогие и дешевые дома

28 апреля 2018 г. 164
Фото: © shutterstock.com

Аналитики портала "Мир квартир" сравнили цены на частные дома в 15 населенных пунктах Крыма. Большинство цен россиянам, даже без учета элитной недвижимости, не по карману.

Наиболее дорогие дома в Крыму продаются в городах, расположенных на Южном берегу полуострова.  Самые дорогие домовладения – в Ялте, средняя стоимость коттеджа здесь составляет 24 миллиона рублей, однако даже здесь можно найти домик за 4 миллиона.

На втором месте по дороговизне – Гурзуф, в этом городе дом в среднем обойдется в 19,7 миллиона рублей. Чуть дешевле Алушта – 19, 1 миллиона. В Алупке средняя стоимость дома составляет 18,3 миллиона рублей, в Массандре – 17,9 миллиона.

В столице полуострова – Симферополе – дом обойдется в среднем в 10,1 миллиона.

Самым дешевым городом Крыма остается Керчь – в этом городе дом можно приобрести в среднем за 4 миллиона рублей. В Бахчисарае недвижимость также недорогая – 5,2 миллиона. Бюджетные дома продаются в Саках (5,9 миллиона), Феодосии (7,4 миллиона) и Евпатории (7,5 миллиона рублей).

За год дома на крымских курортах подешевели на 1,5%. Среднее предложение на полуострове составляет 12,7 миллиона рублей.

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