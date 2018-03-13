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Отец Галкина уверен, что сына убили из-за денег на ремонт квартиры

13 марта 2018 г. 4643
Фото: © Global Look Press

Актер Борис Галкин рассказал, что причиной смерти его приемного сына, актера Владислава Галкина, могло стать убийство.

38-летний Владислав Галкин скончался в феврале 2010 года. Официальная причина его смерти – сердечная недостаточность, но Борис Галкин считает, что его сына убили из-за 136 тысяч долларов, которые тот собирался потратить на ремонт квартиры, пишут Дни.ру.

Артист пытался доказать эту версию, но у него ничего не вышло. "Я встречался с самыми высокими чинами Министерства внутренних дел. Мне обещали, но ничего сделано не было. Я оказался в вакууме", - рассказал он. Сейчас же, по его словам, вернуться к "живому следствию" уже невозможно.

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