Отпускные цены: сколько стоит арендовать жилье на курортах Краснодарского края

Не за горами пора отпусков, а значит, что самое время задуматься над тем, как провести долгожданные каникулы. Многие россияне выберут отечественные курорты. По какой цене там можно арендовать жилья?

Средняя ставка аренды квартир посуточно в городах на Черноморском побережье Краснодарского края составляет от 1,4 до 2,1 тыс. рублей в день, говорит руководитель аналитического центра "ЦИАН" Алексей Попов.

"С таким бюджетом можно арендовать квартиру посуточно в межсезонье и вне прочих пиковых дат. В разгар летнего сезона ставки аренды увеличиваются. Самым дорогим месяцем является август. В нем ставки аренды вырастают относительно базовых уровней в среднем в 1,7 раза (сильнее всего в Анапе - в 1,9 раза). В июле ставки выше в 1,5-1,6 раз, а вот в сентябре уже лишь в 1,25-1,3 раза", - уточняет эксперт.

Это связано как с непредсказуемостью погоды в первые осенние недели, так и с тем, что отечественные курорты ориентированы, прежде всего, на семейный отдых с детьми, у которых в это время начинается учебный год, поясняет ведущий аналитик.

Дифференциация ставок в зависимости от числа комнат выглядит следующим образом. Средние ставки в студиях (в августе) - 2,9 тыс. рублей, в однокомнатных квартирах 2,8 тыс рублей, двухкомнатные сдаются за 3,7 тыс. рублей, а трешки за 5,1 тыс. рублей в сутки. Студии в среднем немного дороже однушек, так как этот тип жилья представлен, прежде всего, в современном жилом фонде.

Также не забудьте, что обычно квартиры посуточно сдаются на срок от трех дней и необходимо будет оставить небольшой залог. Сколько стоит аренда жилья в крупнейших курортных городах? – подробности в галерее ниже.

Первый в нашем рейтинге - олимпийский Сочи. Здесь можно не только погреться на солнце, но и покататься на лыжах или посетить монастырь в горах. Этот город уже много лет является фаворитом российских курортов. Стоимость проживания - соответствующая: по данным ЦИАН, средняя ставка аренды квартир в Сочи составляет 2,1 тыс рублей. В период отпусков и праздников ценники увеличиваются на почти в два раза. То есть, в среднем за квартиру или студию придётся заплатить свыше 4 тысяч рублей. Например, сейчас за 1,5 тысячи рублей в сутки предлагают снять квартиру студию в новом ЖК в 10 минутах от пляжа. Летом стоимость вырастет до 2,5 тыс рублей.

За двухкомнатную квартиру (60 кВ м) придётся заплатить 4 тысячи рублей. За эти деньги вы получите квартиру в Адлере в 60 метрах от моря. Цена действительна на данный момент.

Геленджик — один из старейших Черноморских курортов России. Первые люди поселись на берегу Геленджикской бухты более 5 тыс. лет назад, здесь стояла греческая колония и римский порт, сейчас Геленджик современный курортный город с отелями, ресторанами и санаториями. Средняя ставка аренды квартиры в Геленджик сопоставима с расценками Сочи - 2,1 тыс рублей за аренду квартиры в сутки. За 1,5 тысячи рублей в Геленджике предлагают снять однокомнатную квартиру, с панорамным видом в новом комплексе бизнес-класса. До моря 400 метров. За «двушку» нужно будет заплатить в среднем 3,5 тысячи рублей. В летние месяцы эти варианты будут в 1,7 раза дороже, и не факт, что вообще будут.

Третий город в отечественном курортном списке - Анапа. Говорят, что здесь самые чистые пляжи, и к тому же они песчаные, в отличие Сочи, например. Анапа также называют идеальным местом для отдыха с детьми. Средняя ставка аренды квартиры в Анапе, по данным ЦИАН, составляет 1,5 тыс рублей в сутки. Однокомнатную квартиру, в 10 минутах от моря можно найти за 1,3 тыс рублей. Двухкомнатную квартиру сейчас можно снять за 2 тыс рублей в сутки. Летом эта же квартира будет стоить 3 тыс рублей.

Город-герой Новороссийск занимает почетное место среди городов-курортников, несмотря на свой "транзитный" статус. Многие считают, что туристический потенциал Новороссийска недооценён - здесь нет таких толп туристов, как в Сочи, и цены на жильё гораздо ниже, а значит есть возможность отдохнуть бюджетнее. Средняя ставка аренды жилья, по данным ЦИАН, составляет 1,4 тыс рублей. Квартиру площадью 46 кВ м, 200 метров до моря можно снять сейчас за 1,3 тыс рублей.

И замыкает курортную пятерку – Туапсе, который раскинулся у подножья у подножья южного склона Главного Кавказского хребта. У многих город ассоциируется с промышленным и портовым центром. Поэтому конкурировать с Сочи в плане туристов ему сложно. Хотя и здесь есть, что посмотреть туристу и есть места, где можно понежиться под солнцем. Зато цены на жилье в Туапсе весьма доступные, и из-за отсутствия ажиотажного спроса на аренду жилья, возможно и вы найдете свое место под южным солнцем. В среднем за сутки придется заплатить в районе тысячи рублей. В сезон цены как и везде будут выше. Например, за 890 рублей в сутки можно снять небольшую "однушку" в 10-15 минутах от моря.

Таким образом, неделя обойдется в Сочи и Геленджике в среднем обойдется в 14,7 тыс рублей за неделю. В разгар отпусков придется заплатить порядка 25 тыс рублей. За неделю в Новороссийске, Анапе и Туапсе придется заплатить 7-10 тыс рублей в неделю, в сезон – 12-17 тыс рублей.