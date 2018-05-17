ГлавнаяЖильеОжидается бум рефинансирования ипотеки

Ожидается бум рефинансирования ипотеки

17 мая 2018 г. 115
Фото: © shutterstock

Это случится в ближайшие полтора года. На данный момент средняя ставка по портфелю ипотеки в целом на рынке составляет 12%, а ставка по новым выдачам — 9%.

Старший вице-президент банка ВТБ Андрей Осипов заявил, что в нашей стране в ближайшие полтора года ожидается настоящий бум рефинансирования ипотеки.

"В ипотечном кредитовании продолжится бум рефинансирования. Пока ипотечные кредиты по высоким ставкам не уйдут, будет сохраняться потенциал для активного развития рефинансирования. Поэтому в ближайшие 1-1,5 года мы точно будем наблюдать быстрый рост доли этой программы в ипотеке", — сказал по данному поводу Осипов.

На данный момент средняя ставка по ипотечному портфелю в целом на российском рынке недвижимости составляет 12%. А вот что касается ставки по новым выдачам, то она равняется показателю 9%.

Также надо заметить, что более половины всех кредитов выдаются клиентам, уже имеющим кредитные обязательства.

Подписывайтесь на канал «Вести.Недвижимость» в ТамТам, чтобы первыми узнавать о главных новостях и важнейших событиях дня.
Теги:

Читайте также:

Связанные персоны
0
Связанные компании
0
Вам также может быть интересно
17 мая 2018 г. 115
Ожидается бум рефинансирования ипотеки 115
17 мая 2018 г. 269
Сдать за два часа: спрос на дешевые квартиры в три раза превышает пред... 269
17 мая 2018 г. 327
Небоскребы на Краснопресненской набережной достроит Capital Group 327
16 мая 2018 г. 1165
Собянин открыл выставку архитектуры и дизайна "АРХ Москва" 1165
16 мая 2018 г. 1296
Суд начал банкротство экс-владельца "Донстроя" 1296
16 мая 2018 г. 1132
Иностранные футбольные болельщики вовсю бронируют отели в Волгограде 1132
Акция!
Дизайн
Часы, шкатулки и текстиль: 8 идей для эффектного декора гостиной
Жизнь с пушистым соседом: как обустроить интерьер квартиры с домашним...
Как функционально обустроить однушку в 36 "квадратов"
Как создать идеальную ванную в маленькой квартире
Весенние оттенки: 4 простые идеи, как обновить интерьер
7 шагов к идеальной детской: как обустроить комнату самого важного чле...
Жизнь с пушистым соседом: как обустроить интерьер квартиры с домашним...
Как функционально обустроить однушку в 36 "квадратов"
Как создать идеальную ванную в маленькой квартире
Весенние оттенки: 4 простые идеи, как обновить интерьер
7 шагов к идеальной детской: как обустроить комнату самого важного чле...
Часы, шкатулки и текстиль: 8 идей для эффектного декора гостиной
Как функционально обустроить однушку в 36 "квадратов"
Как создать идеальную ванную в маленькой квартире
Весенние оттенки: 4 простые идеи, как обновить интерьер
7 шагов к идеальной детской: как обустроить комнату самого важного чле...
Часы, шкатулки и текстиль: 8 идей для эффектного декора гостиной
Жизнь с пушистым соседом: как обустроить интерьер квартиры с домашним...
Как создать идеальную ванную в маленькой квартире
Весенние оттенки: 4 простые идеи, как обновить интерьер
7 шагов к идеальной детской: как обустроить комнату самого важного чле...
Часы, шкатулки и текстиль: 8 идей для эффектного декора гостиной
Жизнь с пушистым соседом: как обустроить интерьер квартиры с домашним...
Как функционально обустроить однушку в 36 "квадратов"
Весенние оттенки: 4 простые идеи, как обновить интерьер
7 шагов к идеальной детской: как обустроить комнату самого важного чле...
Часы, шкатулки и текстиль: 8 идей для эффектного декора гостиной
Жизнь с пушистым соседом: как обустроить интерьер квартиры с домашним...
Как функционально обустроить однушку в 36 "квадратов"
Как создать идеальную ванную в маленькой квартире

© 2018 Сетевое издание "Вести.Ру". Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания" (ВГТРК). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-72266 от 24.01.2018. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор: Ениколопов Н.С. Адрес электронной почты редакции: info@vesti.ru, телефон редакции: +7(495)232-63-33. Для детей старше 16 лет. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК).


© 2011—2018 ВЕСТИ.РУ/НЕДВИЖИМОСТЬ.