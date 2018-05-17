Ожидается бум рефинансирования ипотеки

Это случится в ближайшие полтора года. На данный момент средняя ставка по портфелю ипотеки в целом на рынке составляет 12%, а ставка по новым выдачам — 9%.

Старший вице-президент банка ВТБ Андрей Осипов заявил, что в нашей стране в ближайшие полтора года ожидается настоящий бум рефинансирования ипотеки.

"В ипотечном кредитовании продолжится бум рефинансирования. Пока ипотечные кредиты по высоким ставкам не уйдут, будет сохраняться потенциал для активного развития рефинансирования. Поэтому в ближайшие 1-1,5 года мы точно будем наблюдать быстрый рост доли этой программы в ипотеке", — сказал по данному поводу Осипов.

На данный момент средняя ставка по ипотечному портфелю в целом на российском рынке недвижимости составляет 12%. А вот что касается ставки по новым выдачам, то она равняется показателю 9%.

Также надо заметить, что более половины всех кредитов выдаются клиентам, уже имеющим кредитные обязательства.