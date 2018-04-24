Падение курса рубля отпугнуло клиентов от вторичного рынка

Скачок валютных курсов в апреле привел к тому, что часть клиентов предпочла отложить сделки по покупке недвижимости на более поздний срок. Некоторые покупатели с валютными вкладами рассчитывают, что смогут извлечь выгоду из текущей ситуации.

Рост активности на столичном рынке вторичного жилья постепенно сходит на нет. Если в январе уровень спроса (по числу внесенных авансов) был на 20% выше, чем в январе 2017-го, в феврале – на 10%, то к марту темпы роста рынка упали всего до 5%. А в апреле рынок и вовсе может откатиться к уровню прошлого года, допускают эксперты "Инком-Недвижимость".

Аналитики риелторской компании связывают угасающую динамику не столько с отраслевыми факторами, сколько с негативным новостным фоном, который также оказывает влияние и на настроения клиентов. Усилением напряженности в мире – введение против России новых санкций со стороны США, и споры вокруг будущего Сирии – уже спровоцировали рост волатильности на валютном рынке из-за которой курс рубля на короткое время падал до уровня 65 рублей за доллар.

Как следствие, в марте и первой половине апреля сегмент вторичного жилья Москвы недосчитался примерно 15% покупателей, которые отложили выход на сделку на неопределенный срок, считает директор Департамента вторичного рынка "Инком-Недвижимость" Сергей Шлома.

"Часть клиентов еще в марте, ожидая нового витка напряженности отложила выход на сделку. И по мере обострения экономической ситуации в апреле эта модель поведения начала превалировать. Более того, многие потенциальные покупатели вторичного жилья категории ''15+ млн рублей'' являются собственниками валютных вкладов, и часть из них решила пока не приобретать недвижимость, надеясь на дальнейший значительный рост иностранных валют", - поясняет он.

Вторая группа клиентов придерживалась противоположной тактики. Потребители, чей интерес сосредоточен в массовых сегментах жилья (стоимостью до 10 млн рублей), в основном хранят свои накопления в рублях, и часть из них, опасаясь, что эти средства обесценятся, решили конвертировать их в квадратные метры – как в 'первичку, так и во вторичку. Причем чаще всего жилплощадь приобреталась не для проживания, а для последующей сдачи внаем, уточняет эксперт.

Впрочем, значительное влияние новостной повестки на активность сделок на вторичном рынке признают не все эксперты. В случае, если у клиентов уже есть накопленная рублевая сумма и необходимость в жилье, они проводят сделку по плану вне зависимости от внешних обстоятельств, указывает директор офиса продаж вторичной недвижимости Est-a-Tet Юлия Дымова. В такой ситуации наиболее подвержены спекулятивным ожиданиям покупатели верхнего ценового сегмента.

''Для примера: в период колебаний на валютном рынке в нашей компании был проведен анализ объема входящих обращений по новостройкам, и повышение объема предложений по проектам ''высоких'' сегментов было зафиксировано уже на следующий день. Вторичный рынок, в свою очередь, начинает реагировать только тогда, когда нестабильность курсов носит продолжительный характер'', - рассказала эксперт.

В целом, объем предложения на вторичном рынке жилья ''старой'' Москвы за месяц сильно не изменился: если в феврале он был равен 32 424 лотам, то к марту сократился лишь на 1% – до 32 115 объектов. Средняя стоимость квадратного метра с февраля по март снизилась на 0,4%, 178 813 рублей. В годовом сопоставлении снижение оказалось более значительным и составило 1,9%.

Примечательно, что снижение средней цены уравновешивается сокращением величины скидок, которые согласны давать продавцы. По оценкам "Инком-Недвижимость", средний размер дисконта уменьшился с 8,3% до 6,9%. Однако сделки со скидкой проходят в 84% случаев.

В целом квартиры стоимостью до 10 млн рублей на фоне выросшего спроса реализуются сейчас довольно быстро – меньше, чем за три месяца (это средний срок экспозиции на вторичке старой Москвы), но при том условии, что они оценены корректно и экспонируются по незавышенной стоимости, подчеркивают эксперты риелторской компании.

В качестве одного из ключевых катализаторов спроса на вторичное жилье эксперты называют подешевевшую ипотеку. Если год с помощью кредита закрывалось 25,8% сделок, то в нынешнем марте показатель достиг уже 31,5%.