ГлавнаяЖильеПадение курса рубля отпугнуло клиентов от вторичного рынка

Падение курса рубля отпугнуло клиентов от вторичного рынка

24 апреля 2018 г. 908

Скачок валютных курсов в апреле привел к тому, что часть клиентов предпочла отложить сделки по покупке недвижимости на более поздний срок. Некоторые покупатели с валютными вкладами рассчитывают, что смогут извлечь выгоду из текущей ситуации.

Рост активности на столичном рынке вторичного жилья постепенно сходит на нет. Если в январе уровень спроса (по числу внесенных авансов) был на 20% выше, чем в январе 2017-го, в феврале – на 10%, то к марту темпы роста рынка упали всего до 5%. А в апреле рынок и вовсе может откатиться к уровню прошлого года, допускают эксперты "Инком-Недвижимость".

Аналитики риелторской компании связывают угасающую динамику не столько с отраслевыми факторами, сколько с негативным новостным фоном, который также оказывает влияние и на настроения клиентов. Усилением напряженности в мире – введение против России новых санкций со стороны США, и споры вокруг будущего Сирии – уже спровоцировали рост волатильности на валютном рынке из-за которой курс рубля на короткое время падал до уровня 65 рублей за доллар.

Как следствие, в марте и первой половине апреля сегмент вторичного жилья Москвы недосчитался примерно 15% покупателей, которые отложили выход на сделку на неопределенный срок, считает директор Департамента вторичного рынка "Инком-Недвижимость" Сергей Шлома.

"Часть клиентов еще в марте, ожидая нового витка напряженности отложила выход на сделку. И по мере обострения экономической ситуации в апреле эта модель поведения начала превалировать. Более того, многие потенциальные покупатели вторичного жилья категории ''15+ млн рублей'' являются собственниками валютных вкладов, и часть из них решила пока не приобретать недвижимость, надеясь на дальнейший значительный рост иностранных валют", - поясняет он.

Вторая группа клиентов придерживалась противоположной тактики. Потребители, чей интерес сосредоточен в массовых сегментах жилья (стоимостью до 10 млн рублей), в основном хранят свои накопления в рублях, и часть из них, опасаясь, что эти средства обесценятся, решили конвертировать их в квадратные метры – как в 'первичку, так и во вторичку. Причем чаще всего жилплощадь приобреталась не для проживания, а для последующей сдачи внаем, уточняет эксперт. 

Впрочем, значительное влияние новостной повестки на активность сделок на вторичном рынке признают не все эксперты. В случае, если у клиентов уже есть накопленная рублевая сумма и необходимость в жилье, они проводят сделку по плану вне зависимости от внешних обстоятельств, указывает директор офиса продаж вторичной недвижимости Est-a-Tet Юлия Дымова. В такой ситуации наиболее подвержены спекулятивным ожиданиям покупатели верхнего ценового сегмента.

''Для примера: в период колебаний на валютном рынке в нашей компании был проведен анализ объема входящих обращений по новостройкам, и повышение объема предложений по проектам ''высоких'' сегментов было зафиксировано уже на следующий день. Вторичный рынок, в свою очередь, начинает реагировать только тогда, когда нестабильность курсов носит продолжительный характер'', - рассказала эксперт.

В целом, объем предложения на вторичном рынке жилья ''старой'' Москвы за месяц сильно не изменился: если в феврале он был равен 32 424 лотам, то к марту сократился лишь на 1% – до 32 115 объектов. Средняя стоимость квадратного метра с февраля по март снизилась на 0,4%, 178 813 рублей. В годовом сопоставлении снижение оказалось более значительным и составило 1,9%.

Примечательно, что снижение средней цены уравновешивается сокращением величины скидок, которые согласны давать продавцы. По оценкам "Инком-Недвижимость", средний размер дисконта уменьшился с 8,3% до 6,9%. Однако сделки со скидкой проходят в 84% случаев.

В целом квартиры стоимостью до 10 млн рублей на фоне выросшего спроса реализуются сейчас довольно быстро – меньше, чем за три месяца (это средний срок экспозиции на вторичке старой Москвы), но при том условии, что они оценены корректно и экспонируются по незавышенной стоимости, подчеркивают эксперты риелторской компании.

В качестве одного из ключевых катализаторов спроса на вторичное жилье эксперты называют подешевевшую ипотеку. Если год с помощью кредита закрывалось 25,8% сделок, то в нынешнем марте показатель достиг уже 31,5%.

Подписывайтесь на канал «Вести.Недвижимость» в Telegram, чтобы первыми узнавать о главных новостях и важнейших событиях дня.
Теги:

Читайте также:

Связанные компании:
Связанные персоны
0
Связанные компании
2
Est-a-Tet
ИНКОМ-Недвижимость
Вам также может быть интересно
24 апреля 2018 г. 449
Не Москва: эксперты выяснили, где в России самые дорогие дачи 449
24 апреля 2018 г. 908
Падение курса рубля отпугнуло клиентов от вторичного рынка 908
23 апреля 2018 г. 2472
Хостелы запрещать не будут, но правила размещения станут жестче 2472
23 апреля 2018 г. 1072
На время чемпионата мира по футболу в Москве не будут отключать горячу... 1072
23 апреля 2018 г. 1418
Лес, детсад, бюджет: чем заманивают покупателей застройщики 1418
23 апреля 2018 г. 9799
Вторичный рынок: покупатели ждут, когда доллар подорожает до 100 рубле... 9799
Акция!
Дизайн
Часы, шкатулки и текстиль: 8 идей для эффектного декора гостиной
Жизнь с пушистым соседом: как обустроить интерьер квартиры с домашним...
Как функционально обустроить однушку в 36 "квадратов"
Как создать идеальную ванную в маленькой квартире
Весенние оттенки: 4 простые идеи, как обновить интерьер
7 шагов к идеальной детской: как обустроить комнату самого важного чле...
Жизнь с пушистым соседом: как обустроить интерьер квартиры с домашним...
Как функционально обустроить однушку в 36 "квадратов"
Как создать идеальную ванную в маленькой квартире
Весенние оттенки: 4 простые идеи, как обновить интерьер
7 шагов к идеальной детской: как обустроить комнату самого важного чле...
Часы, шкатулки и текстиль: 8 идей для эффектного декора гостиной
Как функционально обустроить однушку в 36 "квадратов"
Как создать идеальную ванную в маленькой квартире
Весенние оттенки: 4 простые идеи, как обновить интерьер
7 шагов к идеальной детской: как обустроить комнату самого важного чле...
Часы, шкатулки и текстиль: 8 идей для эффектного декора гостиной
Жизнь с пушистым соседом: как обустроить интерьер квартиры с домашним...
Как создать идеальную ванную в маленькой квартире
Весенние оттенки: 4 простые идеи, как обновить интерьер
7 шагов к идеальной детской: как обустроить комнату самого важного чле...
Часы, шкатулки и текстиль: 8 идей для эффектного декора гостиной
Жизнь с пушистым соседом: как обустроить интерьер квартиры с домашним...
Как функционально обустроить однушку в 36 "квадратов"
Весенние оттенки: 4 простые идеи, как обновить интерьер
7 шагов к идеальной детской: как обустроить комнату самого важного чле...
Часы, шкатулки и текстиль: 8 идей для эффектного декора гостиной
Жизнь с пушистым соседом: как обустроить интерьер квартиры с домашним...
Как функционально обустроить однушку в 36 "квадратов"
Как создать идеальную ванную в маленькой квартире

© 2018 Сетевое издание "Вести.Ру". Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания" (ВГТРК). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-72266 от 24.01.2018. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор: Ениколопов Н.С. Адрес электронной почты редакции: info@vesti.ru, телефон редакции: +7(495)232-63-33. Для детей старше 16 лет. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК).


© 2011—2018 ВЕСТИ.РУ/НЕДВИЖИМОСТЬ.