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Панельные новостройки: реализация выросла на 45%

12 апреля 2018 г. 339

Средний бюджет покупки в панельных домах новых серий составляет 6,3 млн рублей.

Как сообщают эксперты департамента аналитики и проектного консалтинга Est-a-Tet, в первом квартале 2018 года доля панельных новостроек в общем объеме предложения составила 9%.

А вот два года назад на панельное жилье приходилось 6% предложения, три года назад – лишь 4%. На текущий момент в панельных новостройках новых серий реализуется 99,8 тыс. кв. м жилья. А это, между прочим, на 45% больше, чем в первом квартале 2017 года, и на 8% больше, чем в первом квартале 2016 года.

Средний бюджет покупки в панельных домах новых серий составляет 6,3 млн рублей. Год назад данный показатель составлял 6,4 млн рублей, два года назад - 6,2 млн рублей.

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