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Павел Воля рассказал, как обшарпанная квартира изменила его жизнь

29 марта 2018 г. 2463
Фото: © Global Look Press

Известный юморист Павел Воля поделился с подписчиками в Instagram воспоминаниями о своей юности и начале творческого пути.

Воля родился в Пензе, там же он закончил школу и педагогический университет. В своем родном городе будущая звезда был участником команды КВН и работал на местном радио.

Переехав в Москву Воля первое время трудился прорабом на стройке, пишет teleprogramma.pro. Об этих временах он и вспомнил, опубликовав в своем Instagram архивную фотографию 20-летней давности.

"Первые пару лет ничего не получалось. Денег еле хватало заплатить за обшарпанную квартиру на окраине Москвы. Проснувшись одним утром, я понял, что так больше продолжаться не может. Надо что-то менять", - поделился шоумен.

Некоторые подписчики очень удивились этому рассказу – они думали, что Воля родился в обеспеченной семье и никогда не знал трудностей. Поклонники юмориста также отметили, что за два десятка лет он внешне практически не изменился.

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