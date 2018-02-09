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Первый дом готов принять переселенцев по реновации

9 февраля 2018 г. 1409
Фото: © shutterstock.com

Уже сегодня переселенцы получат разрешения на осмотр квартир.

Первый дом готов к заселению по программе реновации в Москве. Об этом сообщил руководитель департамента градостроительной политики столицы Сергей Левкин.

Он уточнил, что в квартирах есть все необходимое, в доме выполнена отделка комфорт-класса.

Дом расположен по адресу: 5-я Парковая улица, д. 62Б. В него переедут жители домов №3 и №5 по ул. Константина Федина, расположенных в 300 метрах от новостройки.  Разрешения на осмотр квартиры первым участникам программы выдадут уже сегодня, 9 февраля.

В течение этого года столичные власти планируют подготовить 24 дома для переселенцев. Под переселение в первую очередь будут готовить дома, строившиеся по другим городским программам, и отделанные в соответствии с требованиями реновации.

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