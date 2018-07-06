Плохая атмосфера: фамильный особняк Пороховщикова стал прибежищем бомжей

Народный артист скончался в 2012 году, уже на следующий год стало известно, что дом облюбовали бомжи. Чуть позже стало известно, что воры вынесли из особняка вещи покойного актера, книги и архив.

Корреспонденты "МК" недавно побывали в заброшенном доме и убедились, что с тех пор ничего не изменилось: под крыльцом горы пустых бутылок, пластиковая посуда, окурки и мусор, стены дома разрисованы. Скотчем на двери приклеена бумажка, сообщающая, что особняк – под охраной.

По телефону, указанному на бумажке, журналистам рассказали, что здание принадлежит департаменту города, охрана следит только за тем, "чтобы дом хотя бы не спалили". Собеседник издания заверил, что в доме никто не живет, однако если "кто-то переночует там, ничего страшного, все давно вынесли".

Мужчина рассказал также, что после смерти Пороховщикова дом пробовали сдавать, но не вышло. "Атмосфера там плохая, а просили за аренду немалые деньги", - пояснил он, добавив, что здание все же могут привести в порядок и превратить его в музей. В доме, по словам охранника, уже поменяли отопление, но средств на отделку пока не выделили. В здании нет ни электричества, ни сигнализации, поэтому особняк может сгореть в любую минуту.