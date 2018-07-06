ГлавнаяЖильеПлохая атмосфера: фамильный особняк Пороховщикова стал прибежищем бомжей

Плохая атмосфера: фамильный особняк Пороховщикова стал прибежищем бомжей

6 июля 2018 г. 1802
Фото: © Global Look Press

Фамильный особняк актера Александра Пороховщикова в Староконюшенном переулке стоит заброшенным.

Народный артист скончался в 2012 году, уже на следующий год стало известно, что дом облюбовали бомжи. Чуть позже стало известно, что воры вынесли из особняка вещи покойного актера, книги и архив.

Корреспонденты "МК" недавно побывали в заброшенном доме и убедились, что с тех пор ничего не изменилось: под крыльцом горы пустых бутылок, пластиковая посуда, окурки и мусор, стены дома разрисованы. Скотчем на двери приклеена бумажка, сообщающая, что особняк – под охраной.

По телефону, указанному на бумажке, журналистам рассказали, что здание принадлежит департаменту города, охрана следит только за тем, "чтобы дом хотя бы не спалили".  Собеседник издания заверил, что в доме никто не живет, однако если "кто-то переночует там, ничего страшного, все давно вынесли".

Мужчина рассказал также, что после смерти Пороховщикова дом пробовали сдавать, но не вышло.  "Атмосфера там плохая, а просили за аренду немалые деньги", - пояснил он, добавив, что здание все же могут привести в порядок и превратить его в музей.  В доме, по словам охранника, уже поменяли отопление, но средств на отделку пока не выделили. В здании нет ни электричества, ни сигнализации, поэтому особняк может сгореть в любую минуту.

Подписывайтесь на канал «Вести.Недвижимость» в ТамТам, чтобы первыми узнавать о главных новостях и важнейших событиях дня.
Теги:

Читайте также:

Связанные персоны
0
Связанные компании
0
Вам также может быть интересно
6 июля 2018 г. 7
Только 3% москвичей готовы сдать элитное жилье болельщикам 7
6 июля 2018 г. 528
Столичные власти отклонили треть заявок на долевое строительство 528
6 июля 2018 г. 1802
Плохая атмосфера: фамильный особняк Пороховщикова стал прибежищем бомж... 1802
6 июля 2018 г. 1202
Банки: материнский капитал мешает выгодному рефинансированию ипотеки 1202
6 июля 2018 г. 644
Застройщиков будут мотивировать для перехода на эскроу-счета 644
6 июля 2018 г. 722
В новостройках Новой Москвы продается 8 тысяч квартир 722
Акция!
Дизайн
Новогоднее настроение: как украсить дом к празднику?
Подбор цвета в интерьере: как избежать "цветового безумия"
Как функционально обустроить однушку в 36 "квадратов"
Пушистый или жесткий: 5 советов как выбрать ковер для интерьера
Взгляд дизайнера: как обустроить квартиру для тусовок?
7 шагов к идеальной детской: как обустроить комнату самого важного чле...
Подбор цвета в интерьере: как избежать "цветового безумия"
Как функционально обустроить однушку в 36 "квадратов"
Пушистый или жесткий: 5 советов как выбрать ковер для интерьера
Взгляд дизайнера: как обустроить квартиру для тусовок?
7 шагов к идеальной детской: как обустроить комнату самого важного чле...
Новогоднее настроение: как украсить дом к празднику?
Как функционально обустроить однушку в 36 "квадратов"
Пушистый или жесткий: 5 советов как выбрать ковер для интерьера
Взгляд дизайнера: как обустроить квартиру для тусовок?
7 шагов к идеальной детской: как обустроить комнату самого важного чле...
Новогоднее настроение: как украсить дом к празднику?
Подбор цвета в интерьере: как избежать "цветового безумия"
Пушистый или жесткий: 5 советов как выбрать ковер для интерьера
Взгляд дизайнера: как обустроить квартиру для тусовок?
7 шагов к идеальной детской: как обустроить комнату самого важного чле...
Новогоднее настроение: как украсить дом к празднику?
Подбор цвета в интерьере: как избежать "цветового безумия"
Как функционально обустроить однушку в 36 "квадратов"
Взгляд дизайнера: как обустроить квартиру для тусовок?
7 шагов к идеальной детской: как обустроить комнату самого важного чле...
Новогоднее настроение: как украсить дом к празднику?
Подбор цвета в интерьере: как избежать "цветового безумия"
Как функционально обустроить однушку в 36 "квадратов"
Пушистый или жесткий: 5 советов как выбрать ковер для интерьера

© 2018 Сетевое издание "Вести.Ру". Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания" (ВГТРК). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-72266 от 24.01.2018. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор: Ениколопов Н.С. Адрес электронной почты редакции: info@vesti.ru, телефон редакции: +7(495)232-63-33. Для детей старше 16 лет. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК).


© 2011—2018 ВЕСТИ.РУ/НЕДВИЖИМОСТЬ.