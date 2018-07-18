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По объемам нераспроданного жилья в новостройках лидирует САО

18 июля 2018 г. 441

Именно там сосредоточен наибольший объем столичных новостроек, введенных в эксплуатацию и реализуемых по договору купли-продажи.

Стало известно, что наибольший объем столичных новостроек, введенных в эксплуатацию и реализуемых по договору купли-продажи, сосредоточен в Северном административном округе столицы (САО).  По данным агентства недвижимости "Бон Тон", на его долю приходится 23,5% готового жилья. А это самый высокий показатель среди прочих округов. 

Среди всех новостроек, реализуемых по договору купли-продажи, на ЦАО приходится 14% всего введенного предложения, на северо-восток и юго-запад Москвы  — по 13,3% и 12,6% соответственно.

В остальных округах доля введенного жилья, реализуемого по договорам купли-продажи,  варьируется от 12,4% в ЮАО до 2,3% в ВАО (без учета Зеленограда). В округах-лидерах выделяются районы с наибольшим объемом предложения. Например, 80% общей экспозиции в САО приходится на долю всего трех локаций, среди которых районы Беговой (37%), Хорошевский (26%) и Западное Дегунино (14%).

В Беговом наибольший объем площадей сформирован проектом  бизнес-класса "Царская площадь". Здесь предлагаются апартаменты со средним бюджетом, составляющим 14,6 млн рублей, и квартиры со средней ценой порядка 19 млн рублей.

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