Почти каждый десятый россиянин собирается купить жилье в 2018 году

Почти каждый десятый россиянин планирует в этом году купить дом или квартиру, свидетельствуют результаты опроса, проведенного ВЦИОМ.

В минувшем году жилье приобрели лишь 5% опрошенных. Еще 17% респондентов собираются сделать ремонт в квартире, в то время как в прошлом году его сделали лишь 10% опрошенных.

Самым популярным приобретением в минувшем году стали мобильные телефоны – аппараты купили 26% опрошенных. Еще 35% респондентов не покупали в 2017 году ничего из товаров длительного использования.

В опросе приняли участие 2 тысячи россиян в возрасте от 18 лет, уточняется в сообщении ВЦИОМ.