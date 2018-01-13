Под чужой крышей: самые частые ошибки арендатора при заключении договора

Очень часто арендаторы формально подходят к заключению договора. Правильно оформленные бумаги способны уберечь их от множества скандалов и даже от попытки обмана.

Аренда квартиры – непростое и хлопотное дело. Конечно, сейчас предложение на рынке аренды примерно на треть превышает спрос, однако далеко не каждому удается быстро найти подходящее ему жилье по месту расположения и стоимости.

Часто клиенты вынуждены решать арендный вопрос в сжатые сроки, что вносит в процесс еще больше нервозности. В такой ситуации легко допустить ошибку, которая больно скажется на собственном бюджете. Кроме того, на рынке по-прежнему можно натолкнуться на мошенников. Какие оплошности чаще всего допускают арендаторы?

Первая ошибка — отсутствие письменного договора с арендодателем. Риелторы-профессионалы советуют заключать договор с хозяином квартиры в обязательном порядке и не поддаваться ни на какие уговоры. Грамотно составленный договор в дальнейшем поможет разрешать споры и конфликты, а также будет незаменимым помощником в урегулировании разных неординарных ситуаций.

Вторая ошибка — невнимательное отношение к документам. Как правило, арендатор не требует от арендодателя доказательств, что именно он является владельцем жилья и обладает всеми правами, чтобы распоряжаться им по своему усмотрению. Такой ситуацией вполне могут воспользоваться мошенники, которые могут одновременно договорится с несколькими клиентами о сдаче квартиры и потом просто исчезнуть с их деньгами. Чтобы избежать такой ситуации стоит перед заключением договора проверить свидетельство о праве собственности и убедиться что переговоры ведет реальный владелец жилья.

Третья ошибка — отсутствие описи мебели и техники в качестве приложения к договору аренды. Чтобы избежать взаимных укоров и обвинений в воровстве из квартиры стоит перед заездом составить список всей ценной мебели и техники, которая остается в квартире в распоряжении арендатора. Такое дополнение к договору позволит избежать необоснованных обвинений в пропаже, к примеру, шкафа из карельской березы или резного дореволюционного комода.

Четвертая ошибка — внесение слишком большого залога. Стандартной практикой считается оплата страхового депозита за один месяц и аванс за первый месяц проживания. Если хозяин сдаваемого жилья требует в качестве депозита плату сразу за два месяца, это повод насторожиться. В любом случае, нужно обязательно проследить, чтобы сумма уплаченного депозита была прописана в договоре аренды. В противном случае, невозможно будет доказать, что депозит вообще был внесен и арендодатель после расторжения договора сможет не возвращать эти средства бывшему клиенту.

В общем, самый простой и верный способ, как избежать неприятной ситуации с арендодателем – проговорить все спорные моменты заранее и отразить их в договоре. Перед тем, как заняться поисками квартиры, можно обратиться за консультацией и правовым анализом договора к специалисту. Самое главное — сделать это до заключения письменного соглашения. Тем самым арендатор обезопасит себя от навязанных и невыгодных условий аренды, а так же обязательно будет знать обо всех так называемых подводных камнях.

При этом еще до подписания бумаг, стоит объективно присмотреться к хозяину недвижимости, на которой вы собираетесь жить, и понять – комфортно ли вам с ним будет работать просто как с человеком. Если что-то смущает или не лежит душа, зачастую оказывается проще найти другой вариант.