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Под лондонским мостом XIX века построили стальной дом

13 июля 2018 г. 483
Фото: © thespaces.com

В Лондоне под действующим железнодорожным мостом XIX века построили дом со стальным экстерьером.

Архитекторы продемонстрировали инновационное использование нестандартного пространства. Дом будто выгибается из-под моста, создавая тем самым атриум с наклонным просветом. Свет поступает в дом и через боковые окна.

Интерьер дома выполнен в белом цвете, что позволяет визуально расширить пространство, полы – из дерева.

Площадь трехэтажного здания составляет 500 квадратных метров. От внешнего шума его защищает внешняя отделка из стали, пишет Homesoverseas.ru.

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