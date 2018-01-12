Подбор цвета в интерьере: как избежать "голода" и "безумия

Подбор цветовой концепции – важнейший этап в разработке дизайн-концепции жилья. В этом случае важно не впасть в крайности: да и попытки ограничиться блеклыми цветами также нежелательны.

Когда заказчик обращается к дизайнеру, одним из основных вопросов часто бывает просьба помочь с подбором цветов.

Дизайнеры порой могут создавать проект, подбирая элементы по стилю и цвету, опираясь на свое интуитивное чувство вкуса и опыт, а вот для обычного человека это может быть большой задачей. Дизайнер студии "25 этаж" Ольга Чайникова подготовила несколько советов, как правильно подобрать цветовую гамму.

Цветная теория

Существует две ключевых концепции подборка цвета в квартиру - единая цветовая концепция и цветовая концепция, отдельная для каждого помещения.

В первом варианте за основу берутся базовые тона, которые используются в качестве основного сквозного тона на все помещения в проекте. Далее к этому добавляются дополнительные (акцентные) 2-4 оттенка, которые используются в разных помещениях в разном объемы и могут дополнять друг друга. С точки зрения оформления этот вариант более правильный, классический. Когда выдержана и стилевая и цветовая концепция, этот вариант универсальный, подходит как для небольших квартир, так и для домов, коттеджей, усадьб.

Второй вид концепции, когда разные помещения одного проекта могут быть независимы как по цвету, так и по стилю. Такое допустимо и часто применяется в общественных заведениях, коммерческих проектах, где можно не бояться разнообразия цвета и оригинальных идей.

Итак, когда есть понимание, как вы хотите видеть свою квартиру – в единой цветовой концепции или нет, переходим непосредственно к выбору цвета.

Многие наверняка слышали о цветовом круге. Сейчас, в мире цифровых технологий, простому и далекому от искусства человеку уже не нужно изучать и погружаться в теорию, т.к. есть приложения, которые позволяют справиться с этой задачей. Это например Paletton или ColorSchemer.

При выборе цвета вы должны сначала определиться с базовыми цветами (или спектральные - 7 цветов радуги). Базовые (основные) цвета путем смешивания приводят к палитре оттенков и тонов. Где вы, отталкиваясь от своих внутренних ощущений можете внимательно рассмотреть палитру и выбрать те, которые нравятся вам больше прочих.

Изменение основного цвета

После того, как вы выбрали основные цвета, моно выявить оттенки этой группы. Это делается путем смешения с нейтральным цветом:

оттенок - изменение цвета при добавлении в него белого;

тень - изменение цвета при добавлении в него чёрного;

тональность - лёгкое затемнение цвета при добавлении в него серого.

Далее есть такое понятие, как температура цвета. Не секрет, что есть "холодные" и "теплые" цвета. Здесь вы должны опираться на размеры помещений и свои внутренние ощущения. Для маленьких комнат смело можно использовать холодные оттенки, а для больших жилых помещений и пространств лучше подходят "теплые" или комбинированные сочетания.

Итак, разобравшись немного с терминологией, перейдем к правилам дизайна, которые также вам помогут при определении цветовой концепции.

Разберем основные ошибки

1.Обилие ярких, спектральных цветов

Чаще всего, не изучив хотя бы поверхностно теорию цвета, люди выбирают какой-то яркий цвет и обильно его используют. Например – оранжевая кухня, яркие синие стены и т.п.

В чем ошибка? Яркие цвета для длительного восприятия оказывают эмоциональное воздействие на психику. Чтобы этого избежать, нужно заменить спектральные цвета на оттенки этой группы и помнить о пропорциях.

Как показали исследования, для положительного восприятия интерьера, наиболее правильным распределением будет 60-30-10:

60% преобладающий цвет (фоновый)

30%-основной цвет (мебель и прочее)

10% -акцентный (декор, текстиль).

Преобладание нейтральных 1-2 нейтральных цветов.

Многие люди, создавая интерьер, боятся экспериментов, и полагают, что им будет комфортно находиться в отсутствие цвета. В результате подбор фона жилья сводится к выбору между сливочным и ванильным цветом. Такой безрадостный выбор может спровоцировать "цветовое" голодание. В отличие от обилия яркого цвета, это другая крайность, и тоже не несет в себе ничего хорошего, особенно для комнат где просто нужен позитив – как, например, детская.

Если вы боитесь ярких цветов, то для вас подойдет правила контраста. Контраст в общем понимании - это, прежде всего, различие между участками изображения во всевозможных их характеристиках. Контраст в интерьере может быть выражен соединением противоположных предметов, цветов или фактур. Например, бежевый фон интерьера и коричневая мебель, спокойные формы и интересные фактуры.





Использовать для всех комнат одну цветовую схему.

Как говорилось ранее, использование единой цветовой концепции для квартиры – очень удачное решение. Но чаще всего, люди выбирают 3 цвета (например бежевый,коричневый и фиолетовый) и используют его во всех комнатах.

Во-первых идеально использовать палитру из 4-6 цветов, во вторых в каждом помещении лучше использовать их в разных объемах, разной насыщенности, создавать сложные элементы.

Распределение цвета.

Распределение цвета также играет важную роль. Обратите внимание, как опытные дизайнеры распределяют цвет по помещению: обычно яркие элементы располагаются вне постоянно зрительного поля (изголовье кровати, стена за диваном, текстиль на окнах). Таким образом, чтобы глаза могли отдыхать. Т.е. правильно распределять яркие акцентные цвета в большом объеме вне постоянного зрительного поля.





Цвет и фактура.

Цвет может восприниматься совершенно по-разному в разных фактурах. Например, глянцевая фактура стен и матовая в одном и том же цвете может выглядеть по-разному. Здесь важен баланс. Если у вас не большая цветовая палитра из 3-4 цветов, вы создаете простой интерьер, то можно добавить фактуры, объема мебели и отделочным материалам. И, наоборот, при большом обилии цветов и оттенков можно не делать большой акцент на фактурах, использовать более нейтральное.