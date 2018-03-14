Поделили на десятерых: лидеры все быстрее вытесняют с рынка небольших застройщиков

Число зарегистрированных ДДУ с начала года увеличилось почти на 80%. Однако небольшие компании почти не зарабатывают на росте рынка – более 65% продаж разделили между собой 10 крупнейших компаний.

В преддверии ужесточения условий работы с деньгами дольщиков, столичный рынок первичной недвижимости поставил рекорд. За первые два месяца года число зарегистрированных ДДУ выросло на 79,5% по сравнению с началом 2017 года, посчитали в Est-a-Tet.

Только в феврале было зарегистрировано 3,4 тыс. новых договоров без учета сделок с юридическими лицами и оптовыми покупателями. Это вдвое больше уровня февраля прошлого года. По сравнению с январем 2018 г. спрос также повысился и увеличился на 5%.

Большая часть этих продаж – 66,5% - пришлась на долю 10 крупнейших компаний. Вместе лидеры строят почти 30% всех объектов столицы, и с начала года реализовали более 4 тыс. квартир и апартаментов. При этом почти половину этой величины – 30,6% всех новых продаж недвижимости в столице – пришлось на проекты группы ПИК.

Отрыв между лидером и группой ПСН, которая заняла второе место рейтинга, огромен: доля этой компании на первичном рынке оказалась 6,8%. Девелопер смог получить символическое "серебро" рейтинга благодаря высоким продажам сразу в нескольких проектах – МКР "Домашний", ЖК SREDA и "Гринада".

"Бронза" с долей в 5,9% у MR Group. Основные проекты компании сейчас - "Савеловский Сити", ЖК "Селигер Сити", МФК "Царская площадь" и ЖК "Ясный".

Также в top-10 вошли группа ЛСР, группа "Эталон-Инвест", Capital Group, "Авеста", ГК Инград, Level Group и "Донстрой".

Конечно, на протяжении года внутри рейтинга возможны перестановки, кроме особого положения группы ПИК, в портфеле которой много крупных проектов и перспективных площадок, комментирует коммерческий директор Est-a-Tet Владимир Моребис.

"Вывод даже одного крупного проекта с привлекательной для покупателей ценой способен поднять компанию в рейтинге. В любом случае пропорция – 10 компаний реализуют более половины спроса – сохранится. В течение 2018 года к старту заявлено более 30 проектов общей площадью более 5,6 млн кв м", - говорит эксперт.

Если рассматривать структуру портфеля каждого застройщика, то, например, в портфеле ГК ПИК только 4 проекта из 21 дают 50% продаж. У группы ПСН – практически 98% продаж обеспечивают 3 проекта из 7, у ГК "Инград" - из 6 проектов в портфеле на долю одного проекта ЖК "Новочеремушкинская, 17" приходится практически половина продаж. В MR Group практически 92% продаж приходится на 5 проектов из 7.

Примечательно, что год назад top-10 игроков суммарно реализовали 56,6% от общего количества ДДУ в границах старой Москвы. Таким образом, лидеры не только смогли укрепить свои позиции, но и продолжают расти быстрее рынка.

В дальнейшем разрыв между лидерами рынка и остальными застройщиками будет только усиливаться, прогнозирует генеральный директор агентства "Бон Тон" Наталия Кузнецова.

"Структура отрасли все больше напоминает олигополию, когда на рынке остаются порядка 8-10 "маркет-мейкеров". В будущем этот процесс будет также связан и с законодательными изменениями, и с переходом к проектному финансированию, что совокупно в результате приведет к уходу с рынка средних и мелких застройщиков", - прогнозирует топ-менеджер.

На фоне усложнения доступа к средствам дольщиков небольшим компаниям все труднее становиться крупными и выходить на уровень, позволяющий брать в работу одновременно несколько проектов.

Средние и малые застройщики часто впадают в одну из двух крайностей, рассказывает глава комитета по строительству "Опоры России" Дмитрий Котровский. Первая заключается в том, что из-за недостатка средств компания торопится с запуском проекта и не успевает достаточно проработать все детали, считая что можно компенсировано низкой ценой.

Вторая крайность – наоборот чрезмерная проработка. Чаще всего такой путь выбирают девелоперы, которые работают в сегменте бизнес-класса. "Такие проекты зачастую оказываются весьма успешными и вполне готовы конкурировать с похожими предложениями от лидеров. Проблема в том, что небольшой игрок не может поставить эту работу на поток, чтобы доходов от продаж во флагманском проекте хватило на запуск новых строек", - поясняет эксперт.