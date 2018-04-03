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Подмосковные власти не разрешают возводить дома в сильно застроенных городах

3 апреля 2018 г. 499
Фото: © shutterstock.com

Подмосковные власти по-прежнему продолжают ограничивать строительство жилья в сильно застроенных городах, рассказал РИА Новости зампредседателя правительства Московской области, министр строительного комплекса Максим Фомин.

Результат этой работы будет заметен в 2020-2021 годах – в ряде городов области должен сократиться ввод жилья.   

В Балашихе, напомнил министр, продолжает действовать мораторий на строительство жилья – необходимости в нем нет, а запросы населения свидетельствуют о том, что следует создавать рабочие места,  социальную инфраструктуру и новые парки.

Фомин назвал еще ряд сильно застроенных городов. Это  Люберцы, Мытищи, Красногорск. "Даже если там находится место под новую застройку, места для строительства, допустим, школы, может не быть. И такие проекты, несущие только дополнительные проблемы, мы не поддерживаем", - подчеркнул он.

Разрешения на строительство, по его словам, выдаются сейчас на ранее согласованные проекты планировок.  "А выдачу разрешений по новым проектам в таких локациях мы стараемся ограничивать", - уточнил министр.

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