Подмосковные власти не разрешают возводить дома в сильно застроенных городах

Подмосковные власти по-прежнему продолжают ограничивать строительство жилья в сильно застроенных городах, рассказал РИА Новости зампредседателя правительства Московской области, министр строительного комплекса Максим Фомин.
Результат этой работы будет заметен в 2020-2021 годах – в ряде городов области должен сократиться ввод жилья.
В Балашихе, напомнил министр, продолжает действовать мораторий на строительство жилья – необходимости в нем нет, а запросы населения свидетельствуют о том, что следует создавать рабочие места, социальную инфраструктуру и новые парки.
Фомин назвал еще ряд сильно застроенных городов. Это Люберцы, Мытищи, Красногорск. "Даже если там находится место под новую застройку, места для строительства, допустим, школы, может не быть. И такие проекты, несущие только дополнительные проблемы, мы не поддерживаем", - подчеркнул он.
Разрешения на строительство, по его словам, выдаются сейчас на ранее согласованные проекты планировок. "А выдачу разрешений по новым проектам в таких локациях мы стараемся ограничивать", - уточнил министр.
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