Подмосковные власти не разрешают возводить дома в сильно застроенных городах

Результат этой работы будет заметен в 2020-2021 годах – в ряде городов области должен сократиться ввод жилья.

В Балашихе, напомнил министр, продолжает действовать мораторий на строительство жилья – необходимости в нем нет, а запросы населения свидетельствуют о том, что следует создавать рабочие места, социальную инфраструктуру и новые парки.

Фомин назвал еще ряд сильно застроенных городов. Это Люберцы, Мытищи, Красногорск. "Даже если там находится место под новую застройку, места для строительства, допустим, школы, может не быть. И такие проекты, несущие только дополнительные проблемы, мы не поддерживаем", - подчеркнул он.

Разрешения на строительство, по его словам, выдаются сейчас на ранее согласованные проекты планировок. "А выдачу разрешений по новым проектам в таких локациях мы стараемся ограничивать", - уточнил министр.