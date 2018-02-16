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Подписаны первые договоры на заселение по программе реновации

16 февраля 2018 г. 1158
Фото: © Global Look Press

Первые пять семей подписали документы и готовятся получить ключи от новых квартир.

Первые пять семей подписали договоры на вселение в новый дом, построенный в рамках программы реновации. Об этом РИА Новости сообщил начальник управления переселения департамента городского имущества Москвы Антон Сорокин.

После подписания договоров о переходе прав собственности на равнозначное жилое помещение семьи получат ключи от квартир и смогут договориться о дате переезда.

В департамент городского имущества, по словам Сорокина, поступило согласие от более чем 75% жильцов двух переселяемых домов – это 119 семей. "После того, как они оформят пакет необходимых документов, они также смогут подписать договоры. Остальные смогут осмотреть предлагаемые квартиры и принять решение о согласии или несогласии до конца этой недели", — уточнил чиновник.

В свою очередь, руководитель рабочей группы по защите прав и интересов жителей при реализации программы реновации Петр Толстой заявил, что обещания, которые были даны людям перед стартом программы, полностью сдержаны.

В пятницу прошла инспекция стартового дома в Измайлове. Толстой отметил, что квартиры – современные и комфортабельные, полностью отделанные. "Можно завтра перевозить вещи", - сказал он.

Возникающие при переселении проблемы рабочая группа будет решать вместе со столичными властями. Многие проблемы связаны с недопониманием правил, по которым осуществляется переселение, пояснил Толстой.

Всего по программе реновации в стартовом доме в Измайлове будут заселены 160 квартир, это позволит освободить под строительство еще порядка 500 квартир в рамках программы.

Остальные квартиры в доме будут предоставляться очередникам.  "Может быть, кто-то из тех, кто переселяется, захочет докупить жилье, такая программа тоже существует", - напомнил Толстой.

В ближайшее время программу реновации дополнят новыми стартовыми площадками – вдобавок к существующим 250. 

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