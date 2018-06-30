Покупатели квартир молодеют на ипотеке

Например, моля молодых покупателей на вторичке выросла в два раза за последние пять лет. Молодежь легче относится к покупке жилья и активнее берет ипотеку.

В последнее время доля молодежи среди покупателей жилья значительно выросла. Так, по данным ИНКОМ-Недвижимость, за последние пять лет число молодых покупателей московской вторички (поколение Y, в возрасте 28-35 лет) выросло в два раза - до 40%. В то же время количество покупателей старшего поколения (поколение Х, в возрасте 36-60 лет) наоборот сократилось с 80 до 60%.

Ранее в Domofond.ru составили портрет покупателя квартир. Им оказался семьянин в возрасте 35-45 лет с двумя детьми, высшим образованием и профессией в сфере торговли. Самыми активными стали покупатели в возрасте 35-45 лет и 25-35 лет. Наименее активными на рынке недвижимости являются самая молодая (18-25 лет) и самая возрастная группа (старше 56 лет).

Основная причина происходящих трансформаций на рынке – расхождение в поведенческих характеристиках у представителей этих групп и разном отношение к ипотеке, говорят эксперты ИНКОМ-Недвижимость. Для молодежи ипотека это возможность обзавестись собственным жильем, а не откладывать покупку на неопределенный срок. Люди более старшего возраста, напротив, не особо хотят обременять себя кредитными обязательствами и стараются собрать как можно большую сумму.

Среди причин, по которым число покупателей, в последнее время эксперты называют падение цен на жилье. Так, по данным Avito и PWC, с 2012 года жилье в 15 крупных городах-миллионниках подешевело в среднем на 7%. К примеру, цены на вторичное жилье в Москве с 2016 года снизились на 12%, цена реальных сделок упала до 20%.

Сюда же они относят снижение ипотечных ставок, либерализацию кредитной политики банков. Большинство молодых покупателей выбирают ипотеку, и эта доля растет. По информации банка "ДельтаКредит", в прошлом году доля заемщиков младше 35 лет составила 48,3%.

По данным ДОМ. РФ, порядка 30% ипотечных заемщиков младше 35 лет, к 2023 году эта цифра может достичь 60%. Произойти это должно, в том числе, благодаря снижению ключевой ставки.

Чтобы поддержать молодых заемщиков, в ГД предложили субсидировать первоначальный взнос по ипотеке молодым семьям и кредитовать их под 4%. Эксперты банка "ДельтаКредит" считают, что это может принести рынку дополнительный прирост в 3-5%.

Сами девелоперы говорят о высоком интересе со стороны молодых покупателей – их доля, по разным оценкам, может достигать 50%.

Повышенный интерес к своим проектам среди молодых покупателей отмечают в девелоперской компании "Группа ЛСР".

"В вопросе омоложения целевой аудитории показателен пример нашего жилого комплекса арт-класса "ЗИЛАРТ". Этот проект очень популярен среди людей в возрасте от 25 до 44 лет. Он является фаворитом у 80% покупателей этой возрастной группы, причем все больше ощущается перевес в пользу 25-34-летних", - рассказали в пресс-службе компании.

Многие из них инвестируют в будущее, покупают квартиру "на вырост". Драйверами, побуждающими их задуматься о приобретении жилья, становятся желание улучшить качество жилья, создание семьи и рождение детей. Есть основания полагать, что тенденция к омоложению аудитории в модных объектах компании только усилится.

Если говорить о портрете такого покупателя, то он с высшим образованием, и даже не с одним. Половина в настоящее время занимает позиции руководителей высшего и среднего звена, пятая часть обладает своим небольшим бизнесом либо занимается частной практикой (юридической, врачебной), отметили в пресс-службе.

По словам директора по маркетингу и исследованию рынка ФСК "Лидер" Ксении Цаплиной, на долю молодых покупателей в проектах комфорт-класса приходится свыше половины сделок. Однако, в последнее время их число сокращается. Так, в 2016 доля покупателей в возрасте до 35 лет составляла 56%, в 2017 – 53%, в первые месяцы 2018 – 51%.

"Доля молодых покупателей сокращается в связи с изменением демографической структуры населения Московского региона, происходит смещение наибольших по численности групп в более старшие возрастные категории", - отмечает эксперт.

Что касается предпочтений данной аудитории, то наибольшей популярностью здесь пользуются однокомнатные квартиры. Их доля в среднем составляет 65% всех сделок.

Среди молодых покупателей высока доля ипотечных сделок и она продолжает расти. Если в 2015 году с использованием ипотечного кредита было приобретено 67% квартир, то в 2017 году этот показатель вырос до 74%, отмечает Ксения Цаплина.

По мнению директора по маркетингу и исследованию рынка ФСК "Лидер", доля молодых покупателей будет сокращаться. Повлияет на это, в том числе, демографический кризис.

Согласно прогнозам аналитиков "ИНКОМ-Недвижимость", рост доли покупателей-Y будет продолжаться, однако уже не так быстро — отметки в 50% данный показатель достигнет через десять лет.