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Покупатели поспешили взять ипотеку в новогодние каникулы

16 января 2018 г. 1104
Фото: © shutterstock.com

В 1,5 раза выросла доля ипотечных сделок в новогодние каникулы по сравнению с показателями годичной давности, выяснили аналитики Urban Group.

Число клиентов, которые собираются покупать жилье в ипотеку, в праздники выросло до 88%, в то время как в прошлом году их было 60%. Такую популярность ипотеки эксперты связывают со снижением ставок и программой субсидированной ипотеки. Кроме того, на решение влияет и готовящееся ужесточение требований к кредитам с первоначальным взносом меньше 20%.

Максимальное количество ипотечных сделок пришлось на первый и последний дни каникул – 30 декабря и 8 января. Наибольшим спросом пользовались двухкомнатные квартиры редких форматов средней площадью 48 квадратных метров.

Вообще большинство сделок – 60% - пришлось на нестандартное жилье, в том числе, на квартиры с французскими окнами, эколофты, квартиры с террасой и двухуровневые квартиры.

Самая бюджетная сделка – продажа 25-метровой квартиры стоимостью 1,8 миллиона рублей. Самой дорогой покупкой стал эколофт с собственной террасой на крыше площадью 104 квадратных метра, он обошелся покупателю в 13,3 миллиона рублей.

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