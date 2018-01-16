Покупатели поспешили взять ипотеку в новогодние каникулы

В 1,5 раза выросла доля ипотечных сделок в новогодние каникулы по сравнению с показателями годичной давности, выяснили аналитики Urban Group.
Число клиентов, которые собираются покупать жилье в ипотеку, в праздники выросло до 88%, в то время как в прошлом году их было 60%. Такую популярность ипотеки эксперты связывают со снижением ставок и программой субсидированной ипотеки. Кроме того, на решение влияет и готовящееся ужесточение требований к кредитам с первоначальным взносом меньше 20%.
Максимальное количество ипотечных сделок пришлось на первый и последний дни каникул – 30 декабря и 8 января. Наибольшим спросом пользовались двухкомнатные квартиры редких форматов средней площадью 48 квадратных метров.
Вообще большинство сделок – 60% - пришлось на нестандартное жилье, в том числе, на квартиры с французскими окнами, эколофты, квартиры с террасой и двухуровневые квартиры.
Самая бюджетная сделка – продажа 25-метровой квартиры стоимостью 1,8 миллиона рублей. Самой дорогой покупкой стал эколофт с собственной террасой на крыше площадью 104 квадратных метра, он обошелся покупателю в 13,3 миллиона рублей.
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