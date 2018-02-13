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Покупка недвижимости в Европе: преференции и "подводные камни"

13 февраля 2018 г. Георгий Трушин 1063
Фото: © Global Look Press/Dmitriy Puzyrev

Покупая недвижимость в Европе, россияне преследуют различные цели — престижное образование для детей, получение вида на жительство для безвизового туризма или поиск "запасного аэродрома". И для разных целей подходят совершенно разные юрисдикции.

Граждане Российской Федерации чаще всего приобретают жилье в Великобритании, на Кипре и в Болгарии. Какие их ждут преференции, и какие бывают "подводные камни" у этих покупок? Практическим опытом делится генеральный директор агентства недвижимости "Биг Риэлти" Светлана Лапшина.

Великобритания. Приобретая квадратные метры, покупатели в первую очередь надеются получить гражданство. Но процесс это не такой простой: вначале консул рассматривает возможность выдачи вида на жительство сроком на 3 года, и не факт, что его удастся получить сразу.

Но если же вы готовы ждать и у вас есть достаточная сумма денег на руках, от 1 миллиона фунтов стерлингов, плюс вы работаете в Англии, а значит, сможете там прожить не менее пяти лет, у вас есть шанс через 6 лет получить такой престижный паспорт гражданина Великобритании. Из этой сумму 750 тысяч придется вложить в экономику страны, а оставшуюся сумму использовать по своему усмотрению.

Кредиты в Великобритании получить очень сложно: банки досконально проверяют платежеспособность заявителя, наличие постоянной работы, регулярные выплаты по налогам (это особенно важно для Англии), часто собирается информация даже по соцсетям. За оформление кредита придется заплатить до 1% от суммы, также потребуется резидент-поручитель.

Кипр. Эта страна дает возможность получения двойного гражданства. Достаточно купить недвижимость стоимостью от 300 тысяч евро, подождать 3 месяца и все отлично. С паспортом гражданина Кипра можно путешествовать по Европе, Северной Америке и еще по ряду стран без визы. Для ведения бизнеса эта страна хороша тем, что здесь отсутствует двойное налогообложение – если компания платит налог на Кипре, то не нужно платить его в других странах, резидентами которых вы являетесь. В этой стране удобная система кредитования для покупки недвижимости, всего да пару месяцев можно получить деньги на приобретение жилья всего по 3% годовых, правда придется уплатить первоначальный взнос в 40-50%.

Болгария. Здесь покупают недвижимость для отдыха - как для горнолыжного, так и для морского. Отличается болгарская недвижимость, особенно курортная, своим колоссальным предложением жилья по низким ценам. Бум строительства до кризиса 2008 года дал свои плоды, минусом является лишь тот факт, что не все квартиры и популярные курортные апартаменты являются, безусловно, качественными.

Если вы определились в пользу болгарской недвижимости, советы следующие – найдите профессионала болгарского рынка, не торопитесь, рынок затоварен, найдется и ваша недвижимость, совершите предварительное путешествие и осмотрите качество постройки, пообщайтесь с жильцами.

Есть такой тонкий момент — если при продаже объект не имеет Акта 16 (нормативный документ, без которого нельзя сдать строящийся объект), сделка несет потенциальную опасность для покупателя. Об этом знают профессионалы и, как правило, не работают и не продают такие жилые комплексы.

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