Полонский собирается строить бутик-отель на Кремлевской набережной

Бывший глава Mirax Group Сергей Полонский и экс-владелец "Мортона" Алксандр ручьев могут построить бутик-отель на Кремлевской набережной в Москве, передает РИА Новости. Бизнесмен пояснил, что начинает возвращать активы, которые ранее были заблокированы.

Детали проекта пока обсуждаются, и окончательного решения, что именно появится на набережной в центре столицы, пока нет.

Кроме того, Полонский пообещал после президентских выборов, которые пройдут в марте, обнародовать проект строительства "города будущего". Еще в ноябре прошлого года он говорил о подобных планах – строительстве города, удобного для жизни, насыщенного технологиями, без автомобилей с бензиновыми двигателями.

По словам Полонского, город "должен быть примерно 50 на 50 километров". "Я не буду сейчас называть территорию, она у нас отработана, но мы ждем, когда пройдут выборы, тогда попробуем этот проект еще раз предложить", - пояснил бизнесмен.

До кризиса 2008 года Полонский считался одним из богатейших предпринимателей России. Летом 2017 года он был приговорен к 5 годам заключения за обман дольщика – ущерб составил 2,6 миллиарда рублей. Однако бизнесмена освободили сразу же из-за истечения срока давности.