ГлавнаяЖильеПолонский собирается строить бутик-отель на Кремлевской набережной

Полонский собирается строить бутик-отель на Кремлевской набережной

6 февраля 2018 г. 2102

Бизнесмен также анонсировал строительство "города будущего".

Бывший глава Mirax Group Сергей Полонский и экс-владелец "Мортона" Алксандр ручьев могут построить бутик-отель на Кремлевской набережной в Москве, передает РИА Новости. Бизнесмен пояснил, что начинает возвращать активы, которые ранее были заблокированы.

Детали проекта пока обсуждаются, и окончательного решения, что именно появится на набережной в центре столицы, пока нет.

Кроме того, Полонский пообещал после президентских выборов, которые пройдут в марте, обнародовать проект строительства "города будущего". Еще в ноябре прошлого года он говорил о подобных планах – строительстве города, удобного для жизни, насыщенного технологиями, без автомобилей с бензиновыми двигателями.

По словам Полонского, город "должен быть примерно 50 на 50 километров".  "Я не буду сейчас называть территорию, она у нас отработана, но мы ждем, когда пройдут выборы, тогда попробуем этот проект еще раз предложить", - пояснил бизнесмен.

До кризиса 2008 года Полонский считался одним из богатейших предпринимателей России. Летом 2017 года он был приговорен к 5 годам заключения за обман дольщика – ущерб составил 2,6 миллиарда рублей. Однако бизнесмена освободили сразу же из-за истечения срока давности.

Подписывайтесь на канал «Вести.Недвижимость» в Telegram, чтобы первыми узнавать о главных новостях и важнейших событиях дня.

Читайте также:

Связанные персоны
0
Связанные компании
0
Вам также может быть интересно
6 февраля 2018 г. 458
За 3 года Москва планирует переселить 40 тысяч семей в рамках реноваци... 458
6 февраля 2018 г. 606
Более половины станций метро в 2018 году откроют за МКАД 606
6 февраля 2018 г. 777
Крымские санатории могут передать регионам РФ 777
6 февраля 2018 г. 2102
Полонский собирается строить бутик-отель на Кремлевской набережной 2102
6 февраля 2018 г. 967
В Москве не было заключено ни одного ДДУ через эскроу-счета 967
6 февраля 2018 г. 988
За 3 года в Москве не заключено ни одного ДДУ с применением эскроу-сче... 988
Акция!
Дизайн
Часы, шкатулки и текстиль: 8 идей для эффектного декора гостиной
Ценность комфорта: как с помощью дизайна повысить стоимость квартиры д...
Семь раз отмерь: самые распространенные ошибки при перепланировках
Жизнь словно в кино: как создать интерьер в духе любимого фильма?
Взгляд дизайнера: как обустроить квартиру для тусовок?
Ценность комфорта: как с помощью дизайна повысить стоимость квартиры д...
Семь раз отмерь: самые распространенные ошибки при перепланировках
Жизнь словно в кино: как создать интерьер в духе любимого фильма?
Взгляд дизайнера: как обустроить квартиру для тусовок?
Часы, шкатулки и текстиль: 8 идей для эффектного декора гостиной
Семь раз отмерь: самые распространенные ошибки при перепланировках
Жизнь словно в кино: как создать интерьер в духе любимого фильма?
Взгляд дизайнера: как обустроить квартиру для тусовок?
Часы, шкатулки и текстиль: 8 идей для эффектного декора гостиной
Ценность комфорта: как с помощью дизайна повысить стоимость квартиры д...
Жизнь словно в кино: как создать интерьер в духе любимого фильма?
Взгляд дизайнера: как обустроить квартиру для тусовок?
Часы, шкатулки и текстиль: 8 идей для эффектного декора гостиной
Ценность комфорта: как с помощью дизайна повысить стоимость квартиры д...
Семь раз отмерь: самые распространенные ошибки при перепланировках
Взгляд дизайнера: как обустроить квартиру для тусовок?
Часы, шкатулки и текстиль: 8 идей для эффектного декора гостиной
Ценность комфорта: как с помощью дизайна повысить стоимость квартиры д...
Семь раз отмерь: самые распространенные ошибки при перепланировках
Жизнь словно в кино: как создать интерьер в духе любимого фильма?

© 2011—2017 ВЕСТИ.РУ/НЕДВИЖИМОСТЬ. Проект «Вести.Недвижимость» создан для тех, кого интересует сфера недвижимости и свежая информация о ценах на рынке недвижимости. На портале представлены последние новости, актуальные спецпредложения компаний-застройщиков и интервью экспертов рынка. Вести.Недвижимость создан специально для покупателей и людей, профессионально связанных с рынком недвижимости.


© 2011—2017 ВЕСТИ.РУ/НЕДВИЖИМОСТЬ.