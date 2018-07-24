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Половина дорогих квартир в Москве продается только в трех районах

24 июля 2018 г. 698
Фото: © shutterstock.com

В первом полугодии почти 47% квартир премиум-класса продавались в новостройках, расположенных всего в трех столичных районах из 125.

На первом месте по числу дорогих новостроек в продаже, по данным компании "Метриум", оказался Пресненский район – там сосредоточено 18 предложений жилья премиум-класса. На втором месте район Очаково-Матвеевское, на третьем – Раменки.

Раменки и Пресненский район и раньше были популярны для реализации проектов премиум-класса, отмечают аналитики, а вот Очаково-Матвеевское стал новичком рейтинга.

Самое дорогое жилье премиум-класса продается в Раменках – квадратный метр там в среднем стоит 629 тысяч рублей, в то время как средняя цена во всем сегменте в Москве составляет 424 тысячи за квадрат.

В домах в Пресненском районе квадратный метр также недешев – 487 тысяч рублей, а вот в Очакове-Матвеевском цена премиальных новостроек составляет всего 283 тысячи рублей за квадрат.

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