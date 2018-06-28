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Половина новостроек массовых сегментов находятся на завершающей стадии

28 июня 2018 г. 361
Фото: © shutterstock

Большинство квартир было представлено в жилых комплексах, находящихся на стадии отделки. Их доля достигла 38%.

По подсчетам экспертов компании "Метриум", в мае 2018 года 53% квартир массового сегмента первичного рынка жилья Москвы были представлены в домах, находящихся на завершающих стадиях строительных работ.

Надо заметить, что за прошедший год их доля в структуре предложения выросла на треть. Сейчас на рынке превалируют новостройки, в которых продолжается отделка, тогда как год назад в большинстве ЖК происходил монтаж этажей.

В мае большинство первичных квартир массового сегмента было представлено в жилых комплексах, находящихся на стадии отделки. Их доля достигла 38%. Еще 15% объектов застройщики реализовывали в домах, которые уже получили разрешение на ввод в эксплуатацию (РВЭ). Таким образом, в сумме 53% всех квартир в комфорт- и эконом-классе экспонировались на финальной стадии реализации проектов.

Между тем на стадии монтажа этажей представлено 32% всего объема предложения данного сегмента, а на начальном этапе – 15%.

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