ГлавнаяЖильеПоловина покупателей бюджетного жилья выбирает однокомнатные квартиры

Половина покупателей бюджетного жилья выбирает однокомнатные квартиры

26 февраля 2018 г. 974
Фото: © shutterstock.com

Однокомнатные квартиры популярны, благодаря небольшому бюджету покупки и ликвидности.

Почти половина общего спроса в массовом сегменте первичного жилья в московском регионе приходится на однокомнатные квартиры, говорится в сообщении компании "НДВ-Недвижимость". При этом значение довольно стабильно, отмечают эксперты: средние квартальные колебания находятся в пределах 1-2%. Однушки популярны из-за своей небольшой стоимости и ликвидности.

36% покупателей отдают предпочтение двухкомнатным квартирам – колебания спроса в этом сегменте также находятся в пределах нескольких процентов. 13% покупательского спроса пришлось на трехкомнатные квартиры.

Доля многокомнатных квартир – довольно узкого сегмента рынка – составляет 2%.

В бизнес-классе вариантов просторного жилья гораздо больше. В этом сегменте соотношение выстраивается в пользу двух- и трехкомнатных квартир, а вот доля однушек здесь более скромная.

Подписывайтесь на канал «Вести.Недвижимость» в Telegram, чтобы первыми узнавать о главных новостях и важнейших событиях дня.
Теги:

Читайте также:

Связанные компании:
Связанные персоны
0
Связанные компании
1
НДВ-Недвижимость
Вам также может быть интересно
26 февраля 2018 г. 974
Половина покупателей бюджетного жилья выбирает однокомнатные квартиры 974
26 февраля 2018 г. 1658
Новые станции метро не повлияют на стоимость жилья 1658
26 февраля 2018 г. 2979
От Большой кольцевой собираются протянуть три новые ветки метро 2979
26 февраля 2018 г. 2549
От Реутова до Подольска: где в Подмосковье самое дорогое и самое дешев... 2549
26 февраля 2018 г. 1117
На ремонт посольства в Москве США потратят 100 миллионов долларов 1117
26 февраля 2018 г. 2427
Дом с панно "Мы строим коммунизм" продают с аукциона 2427
Акция!
Дизайн
Часы, шкатулки и текстиль: 8 идей для эффектного декора гостиной
Ценность комфорта: как с помощью дизайна повысить стоимость квартиры д...
Семь раз отмерь: самые распространенные ошибки при перепланировках
Жизнь словно в кино: как создать интерьер в духе любимого фильма?
Взгляд дизайнера: как обустроить квартиру для тусовок?
Ценность комфорта: как с помощью дизайна повысить стоимость квартиры д...
Семь раз отмерь: самые распространенные ошибки при перепланировках
Жизнь словно в кино: как создать интерьер в духе любимого фильма?
Взгляд дизайнера: как обустроить квартиру для тусовок?
Часы, шкатулки и текстиль: 8 идей для эффектного декора гостиной
Семь раз отмерь: самые распространенные ошибки при перепланировках
Жизнь словно в кино: как создать интерьер в духе любимого фильма?
Взгляд дизайнера: как обустроить квартиру для тусовок?
Часы, шкатулки и текстиль: 8 идей для эффектного декора гостиной
Ценность комфорта: как с помощью дизайна повысить стоимость квартиры д...
Жизнь словно в кино: как создать интерьер в духе любимого фильма?
Взгляд дизайнера: как обустроить квартиру для тусовок?
Часы, шкатулки и текстиль: 8 идей для эффектного декора гостиной
Ценность комфорта: как с помощью дизайна повысить стоимость квартиры д...
Семь раз отмерь: самые распространенные ошибки при перепланировках
Взгляд дизайнера: как обустроить квартиру для тусовок?
Часы, шкатулки и текстиль: 8 идей для эффектного декора гостиной
Ценность комфорта: как с помощью дизайна повысить стоимость квартиры д...
Семь раз отмерь: самые распространенные ошибки при перепланировках
Жизнь словно в кино: как создать интерьер в духе любимого фильма?

© 2011—2017 ВЕСТИ.РУ/НЕДВИЖИМОСТЬ. Проект «Вести.Недвижимость» создан для тех, кого интересует сфера недвижимости и свежая информация о ценах на рынке недвижимости. На портале представлены последние новости, актуальные спецпредложения компаний-застройщиков и интервью экспертов рынка. Вести.Недвижимость создан специально для покупателей и людей, профессионально связанных с рынком недвижимости.


© 2011—2017 ВЕСТИ.РУ/НЕДВИЖИМОСТЬ.