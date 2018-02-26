Половина покупателей бюджетного жилья выбирает однокомнатные квартиры

Почти половина общего спроса в массовом сегменте первичного жилья в московском регионе приходится на однокомнатные квартиры, говорится в сообщении компании "НДВ-Недвижимость". При этом значение довольно стабильно, отмечают эксперты: средние квартальные колебания находятся в пределах 1-2%. Однушки популярны из-за своей небольшой стоимости и ликвидности.

36% покупателей отдают предпочтение двухкомнатным квартирам – колебания спроса в этом сегменте также находятся в пределах нескольких процентов. 13% покупательского спроса пришлось на трехкомнатные квартиры.

Доля многокомнатных квартир – довольно узкого сегмента рынка – составляет 2%.

В бизнес-классе вариантов просторного жилья гораздо больше. В этом сегменте соотношение выстраивается в пользу двух- и трехкомнатных квартир, а вот доля однушек здесь более скромная.