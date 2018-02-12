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Половину жилья в Москве покупают приезжие

12 февраля 2018 г. 787
Фото: © shutterstock.com

Среди людей, купивших жилье в Москве в 2017 году, доля приезжих составила 49,3%, говорится в сообщении компании Est-a-Tet.

Наибольшую долю среди приезжих покупателей составили выходцы из других российских регионов – 29,3%,  за год их доля возросла на 3%. Число же жителей Подмосковья, покупающих жилье в столице, за год снизилась на 1,6% - они составили 19% от всех приезжих покупателей московского жилья.

Самая малочисленная группа приезжих покупателей – иностранцы, на них приходится 1,1%.

Среди иностранцев, купивших жилье в Москве в 2017 году, 43% - граждане Белоруссии, 24% - граждане Украины, 15% - приезжие из Казахстана.

51,1% спроса среди иностранцев пришелся на однокомнатные квартиры и студии. Двухкомнатными квартирами заинтересовались почти 35% иностранных покупателей, трехкомнатные купили 14,1% иностранцев.

79% иностранных покупателей приобрели жилье за счет собственных средств, а 21% решили воспользоваться ипотекой.

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