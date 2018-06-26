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Помощь при переезде сможет получить каждый участник реновации

26 июня 2018 г. 469
Фото: © shutterstock.com

Помощь при переезде в новую квартиру теперь может получить любой участник программы реновации, соответствующее распоряжение подписал мэр Москвы Сергей Собянин.

Содействие в организации переезда переселенцы смогут получить, подав заявление в управу своего района, в ТиНАО  заявление следует подавать в префектуру данных АО, говорится в сообщении департамента градостроительной политики Москвы.

Руководитель департамента Сергей Левкин напомнил, что в настоящее время идет переезд в 9 ранее построенных домов.  

В программу реновации в Москве вошел 5171 дом. Утверждены также 242 площадки для строительства стартовых домов.

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