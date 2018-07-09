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Поп-звезда 90-х стал бомжом

9 июля 2018 г. 4150
Фото: © Global Look Press

Певец Шура, чья звезда взошла и ярко засияла в конце прошлого века, лишился жилья. Об этом он рассказал в передаче "Привет, Андрей!" на телеканале "Россия 1".

 

Музыкант рассказал, что купил квартиру за 100 тысяч долларов еще в 2003 году. Тогда он употреблял наркотики, поэтому ему предложили переписать жилье на других людей. Шура согласился, и право владения квартирой перешло сотруднику строительной фирмы.

15 лет певец, по его словам, жил спокойно и выплачивал деньги.  "Все бумаги у меня на руках. Как-то во время дня рождения спускаюсь в ларек за водичкой, там стоят два молодых человека с документами на мою квартиру и говорят мне, мол, ах, извините, эту квартиру отдали за долги, и в нее переезжают новые люди, причем законно", - рассказал он.

Шура подчеркнул, что к этим людям у него нет претензий, но он ищет человека, на которого была записана недвижимость. Этого человека зовут Мурад Абаров.

Певцу дали два месяца на то, чтобы освободить квартиру. "В свои 43 года я – бомж", - сказал он.

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