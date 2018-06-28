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Популярная актриса разозлилась на риелтора из-за дома в Испании

28 июня 2018 г. 1580
Фото: © Global Look Press

Актриса Елена Воробей обвиняет испанского агента по недвижимости в мошенничестве. При момощи "жулика", как охарактеризовала 51-летняя артистка риелтора, несколько лет назад она купила дом в Испании.

В своем Instagram Воробей призвала не доверять ключи от своей недвижимости "этому человеку", однако подробности произошедшего рассказывать отказалась.

Выяснилось, что звезда обвинила в мошенничестве некую Юлию Галкину - ее компания занимается подбором недвижимости и подготовкой дщокументов. Женщина рассказала "СтарХиту", что все это – не более чем интриги обиженной актрисы.

По ее словам, Воробей в прошлом году сдала дом в Испании клиентам Галкиной, семье с Украины. В этом году клиенты внесли задаток за все лето, но актриса решила повысить арендную плату. Риелтор предложила клиентам общаться напрямую с владелицей недвижимости или же выбрать другой дом для аренды.

Позже Галкина связалась в Воробей по поводу переоформления страховки – до этого она была оформлена на мужа риелтора, "потому что у него тут скидки".

"Вероятно, сообщение вывело Воробей из себя. Она написала мне странные вещи, мол, я украла у неё дизайнерский душ и поставила китайский. А сейчас – этот пост", - рассказала изданию Галкина.

Она заверила, что никому не сдавала дом своей клиентки за ее спиной.  "Все соседи друг друга знают, я бы так не поступила", - подчеркнула риелтор.

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