Популярная певица с дочкой вместо райской виллы оказались в дымном аду

Певица Рита Дакота отдыхает с четырехмесячной дочкой Мией на Бали. Однако райский остров стал тяжким испытанием для молодой мамы и младенца.

Певица рассказала поклонникам, что ей пришлось пережить не так давно, пишет Teleprogramma.pro. Дело в том, что вокруг виллы, где Дакота осталась с малышкой, пока муж и другие родственники посещали горячие источники, начали жечь рисовые поля.

Дым моментально заполнил виллу, и певица вынуждена была лежать на полу вместе с ребенком, чтобы хоть как-то от него спастись. Дакота отметила, что это единственная вилла в районе, и помочь ей было некому.

"Наши все уехали на горячие источники, а я качала Мию и молилась, чтобы смог развеялся, не имея возможности никуда сбежать, да даже выйти в соседнюю комнату за водой или за игрушкой", - рассказала певица. Она добавила, что никогда не чувствовала себя такой беспомощной и одинокой. "Это реально был самый худший день в моей жизни", - поделилась Дакота.

С малышкой сейчас все в порядке, а семья певицы решила снять другую виллу.