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Популярный актер развелся с женой из-за квартиры

25 января 2018 г. 8518
Фото: © Global Look Press

Актёр Сергей Селин, известный многим по роли Дукалиса в сериале "Улица разбитых фонарей" рассказал, что причиной его развода с первой женой стала квартира. Селин стал гостем программы "Судьба человека" с Борисом Корчевниковым на телеканале "Россия 1".

Будущая кинозвезда познакомился с первой супругой на вступительных экзаменах в театральное училище. Кстати, позже Лариса снималась в некоторых эпизодах "Ментов" вместе со своим мужем.

В браке Селины прожили более 20 лет, у них родился сын Прохор, однако судьба привела их к разводу. Как пояснил Селин, это было нужно, чтобы получить квартиру. "Мы жили в коммуналке, часто враждовали, воевали с соседями. Наш развод – чисто формальная история. В итоге Лариса с сыном поселилась в отдельной квартире, а я - остался в коммунальной", - рассказал актер.

Через 15 лет Сергей и Лариса снова зарегистрировали брак, но он начал рушиться – супруги не сходились характерами: Селина больше волновала карьера, а его жена не хотела ему в этом помогать.

Брак и отношения изжили себя, поделился актер. Тогда же он встретил свою вторую жену – Анну.

Бывшей семье артист оставил две квартиры, купил сыну спортивную машину. Со своей второй женой актер счастлив, в новой семье подрастают двое детей – дочь Мария и сын Макар.

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