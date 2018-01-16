ГлавнаяЖильеПорочный круг загородного рынка: нет денег, нет выбора, нет продаж

Порочный круг загородного рынка: нет денег, нет выбора, нет продаж

16 января 2018 г. 637
Фото: © shutterstock.com

Загородный рынок в коме – девелоперам нечего предложить, покупателям не из чего выбирать.

Количество новых проектов на загородном рынке Подмосковья продолжает снижаться – в 2017 году их было на 17% меньше, чем годом ранее, и на 43% меньше, чем в 2014 году, говорится в сообщении компании "Инком-Недвижимость". Аналитики подчеркивают: возможности девелоперов для создания конкурентоспособных проектов с застройкой истощены, и повлиять на ситуацию могут только глубинные изменения.

Всего на данный момент на загородном рынке Московского региона насчитывается 876 поселков. Из 67 проектов, вышедших на рынок в 2017 году, в 51 нет застройки – это участки без подряда. УБП занимают 67% ассортимента против 64% годом ранее, 15% приходится на малоэтажное строительство – сегмент за год сократился на 3%, таунхаусы и дуплексы составляют 11% предложения, 7% пришлось на коттеджи.

Руководитель Аналитического центра компании Дмитрий Таганов отмечает, что с каждым годом предложение на загородном рынке обновляется все слабее – у девелоперов зачастую нет средств на создание конкурентоспособного продукта, браться же за заведомо нерентабельные проекты они не хотят.

"На сегодняшнем рынке сформировался порочный замкнутый круг: инвестиций в новые проекты не хватает из-за низких продаж, а продаж мало, поскольку покупателям не из чего выбирать", - пояснил эксперт.

Из комы, по его словам, вывести загородный рынок смогут только ощутимые социально-экономические изменения.

Теги:

Читайте также:

Связанные компании:
Связанные персоны
0
Связанные компании
1
ИНКОМ-Недвижимость
Вам также может быть интересно
16 января 2018 г. 637
Порочный круг загородного рынка: нет денег, нет выбора, нет продаж 637
16 января 2018 г. 736
Спрос на аренду дешевых квартир в четыре раза выше предложение 736
16 января 2018 г. 659
На Русаковской улице ограничат движение из-за строительства метро 659
16 января 2018 г. 1248
Эксперт: через 30 лет офисы исчезнут 1248
16 января 2018 г. 1407
Ряд московских улиц назвали в честь героев, спортсменов и артистов 1407
16 января 2018 г. 804
Средняя высота домов в России выросла до 16 этажей 804
Акция!
Дизайн
Часы, шкатулки и текстиль: 8 идей для эффектного декора гостиной
Подбор цвета в интерьере: как избежать "цветового безумия"
Семь раз отмерь: самые распространенные ошибки при перепланировках
Жизнь словно в кино: как создать интерьер в духе любимого фильма?
5 лайфхаков: как убраться после ремонта?
Подбор цвета в интерьере: как избежать "цветового безумия"
Семь раз отмерь: самые распространенные ошибки при перепланировках
Жизнь словно в кино: как создать интерьер в духе любимого фильма?
5 лайфхаков: как убраться после ремонта?
Часы, шкатулки и текстиль: 8 идей для эффектного декора гостиной
Семь раз отмерь: самые распространенные ошибки при перепланировках
Жизнь словно в кино: как создать интерьер в духе любимого фильма?
5 лайфхаков: как убраться после ремонта?
Часы, шкатулки и текстиль: 8 идей для эффектного декора гостиной
Подбор цвета в интерьере: как избежать "цветового безумия"
Жизнь словно в кино: как создать интерьер в духе любимого фильма?
5 лайфхаков: как убраться после ремонта?
Часы, шкатулки и текстиль: 8 идей для эффектного декора гостиной
Подбор цвета в интерьере: как избежать "цветового безумия"
Семь раз отмерь: самые распространенные ошибки при перепланировках
5 лайфхаков: как убраться после ремонта?
Часы, шкатулки и текстиль: 8 идей для эффектного декора гостиной
Подбор цвета в интерьере: как избежать "цветового безумия"
Семь раз отмерь: самые распространенные ошибки при перепланировках
Жизнь словно в кино: как создать интерьер в духе любимого фильма?

© 2011—2017 ВЕСТИ.РУ/НЕДВИЖИМОСТЬ. Проект «Вести.Недвижимость» создан для тех, кого интересует сфера недвижимости и свежая информация о ценах на рынке недвижимости. На портале представлены последние новости, актуальные спецпредложения компаний-застройщиков и интервью экспертов рынка. Вести.Недвижимость создан специально для покупателей и людей, профессионально связанных с рынком недвижимости.


© 2011—2017 ВЕСТИ.РУ/НЕДВИЖИМОСТЬ.