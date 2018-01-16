Порочный круг загородного рынка: нет денег, нет выбора, нет продаж

Загородный рынок в коме – девелоперам нечего предложить, покупателям не из чего выбирать.

Количество новых проектов на загородном рынке Подмосковья продолжает снижаться – в 2017 году их было на 17% меньше, чем годом ранее, и на 43% меньше, чем в 2014 году, говорится в сообщении компании "Инком-Недвижимость". Аналитики подчеркивают: возможности девелоперов для создания конкурентоспособных проектов с застройкой истощены, и повлиять на ситуацию могут только глубинные изменения.

Всего на данный момент на загородном рынке Московского региона насчитывается 876 поселков. Из 67 проектов, вышедших на рынок в 2017 году, в 51 нет застройки – это участки без подряда. УБП занимают 67% ассортимента против 64% годом ранее, 15% приходится на малоэтажное строительство – сегмент за год сократился на 3%, таунхаусы и дуплексы составляют 11% предложения, 7% пришлось на коттеджи.

Руководитель Аналитического центра компании Дмитрий Таганов отмечает, что с каждым годом предложение на загородном рынке обновляется все слабее – у девелоперов зачастую нет средств на создание конкурентоспособного продукта, браться же за заведомо нерентабельные проекты они не хотят.

"На сегодняшнем рынке сформировался порочный замкнутый круг: инвестиций в новые проекты не хватает из-за низких продаж, а продаж мало, поскольку покупателям не из чего выбирать", - пояснил эксперт.

Из комы, по его словам, вывести загородный рынок смогут только ощутимые социально-экономические изменения.