Порядок и закон: 6 способов защитить от воров загородный дом

Лучше всего, если у дома будет и хороший забор, и нормальная дверь, и сигнализация.

Осенью и зимой обычно активизируются хулиганы и бездомные, которые в поисках ценного имущества часто пытаются обворовать пустующие загородные дома. Особенно активны злоумышленники в тех поселках и садовых товариществах, где нет нормальной охраны или видеонаблюдения. Вот несколько идей как защитить свой дом от непрошенных гостей.

Первый способ – установить сигнализацию. Когда устанавливается сигнализация, дом берет под охрану вневедомственная охрана. А это означает, что при любом срабатывании сигнализации, на место происшествия приедет наряд и задержит воров. Иногда, чтобы отбить у злоумышленника желание совершить взлом, достаточно просто разместить на участке несколько муляжей камер видеонаблюдения и наклейки с надписями "Объект находится под охраной". Для правдоподобности стоит "оснастить приборы" мерцающими светодиодами с небольшим аккумулятором.

Второй способ – установить решетки на окна или рольставни. Речь идет не только о первом этаже, но и о втором. Конечно, при сильном желании решений не удержат вора от кражи, но на то, чтобы их преодолеть у него уйдет определенное время и поднимется лишний шум, явно не способствующий его цели. Злоумышленники это понимают и, весьма вероятно, предпочтут попытаться поживиться в другом доме.

Третий способ – поставить хорошую и массивную железную дверь. Идеальным вариантом будет сочетание обычного механизма с замком-невидимкой, который находится внутри и не имеет замочной скважины.

Четвертый способ – установить хороший забор. Важно помнить, что ограждение должно быть прочным, высоким и желательно защищающим двор от посторонних глаз. А бетонное основание исключит возможность сделать подкоп. И еще – надо использовать не навесные, а врезные замки на воротах.

Пятый способ – химическая ловушка. Сейчас популярностью пользуются такие средства защиты, которые при входе на участок или в дом, метят одежду злоумышленника несмываемой краской с весьма едким запахом. Эти приспособления обычно маскируются под кошельки, ювелирные футляры, бутылки с дорогим алкоголем, пачки денег в банковской ленте. Открыв такой предмет, грабитель моментально окажется в краске, которую чрезвычайно сложно смыть.

Если вы хотите укрепить дом и изнутри, то на помощь приходят высокие технологии. Сейчас в магазинах можно найти устройства с датчиками движения, которые выставляются по периметру участка. В случае проникновения злоумышленников, устройство громко имитируют злой лай собаки. Это может стать хорошей альтернативой сирене и оповестить соседей о том, что на участок проник незваный гость.