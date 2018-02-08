Поселки-призраки и работа в минус: загородные застройщики на грани выживания

Загородный рынок Подмосковья вступает в новый год со старыми проблемами – 35% поселков заброшены девелоперами, а половина застройщиков работает в минус, говорится в сообщении компании "Инком-Недвижимость".

За прошлый год на рынок вышло 67 новых поселков, это на 47% меньше, чем в 2014 году. Продажи за 2017-й сократились на треть, и застройщики вынуждены снижать цены, даже когда проект находится на грани рентабельности.

Перед половиной застройщиков стоит только одна задача – реализовать товар и с минимальными потерями уйти с рынка, комментирует руководитель Аналитического центра компании Дмитрий Таганов. Прибыль получают лишь те, кто может предложить уникальный продукт – с точки зрения локации, площадей, планировок или инфраструктуры. И таких участников рынка менее трети.

Мелкие девелоперы либо распродают поселки по бросовым ценам, либо оказываются поглощены более крупными компаниями. Кто-то и вовсе разоряется, что несет негативные последствия для рынка в целом: заброшенные поселки влияют на продажи тех, что расположены по соседству – никто не хочет жить рядом с домами-призраками.

Однако рынок надеется на перемены к лучшему и замер в ожидании президентских выборов и последующих за ними экономических преобразований, отмечают эксперты.