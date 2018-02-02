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Потолки в стандартных квартирах могут стать выше

2 февраля 2018 г. 259
Фото: © shutterstock.com

Высоту потолков в стандартном жилье могут увеличить на 40 сантиметров.

Высота потолков в новых стандартных российских квартирах может увеличиться до 2,8 метра, об этом сообщил министр строительства и ЖКХ Михаил Мень. Он выразил согласие с озвученным ранее предложением первого вице-премьера РФ Игоря Шувалова.

Министр напомнил, что высота потолков в типовых квартирах в настоящее время составляет 2,4 метра.

Мень также сообщил, что входные группы в домах, которые будут строиться в России после принятия требований к жилью стандартного класса, могут располагаться на уровне земли, а фасады могут иметь специальные места под кондиционеры.

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