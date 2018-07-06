Правительство готовит поправки по ипотеке для семей с четвертым ребенком

Глава правительства напомнил, что разговор об этом шел во время "Прямой линии" с Владимиром Путиным.

Кроме того, власти будут сокращать очередь на получение земельных участков, которые выдаются после рождения третьего ребенка. Медведев заметил, что это решение выполняется в различных регионах по-разному – "где-то нормально, где-то с большими осложнениями".

Правительство поручило Минстрою сократить для многодетных семей срок ожидания предоставления бесплатных участков, сообщает РИА Новости.