ГлавнаяЖильеПравительство обязало ЖКХ быть прозрачнее

Правительство обязало ЖКХ быть прозрачнее

11 апреля 2018 г. Наталья Густова 518

Недавно власти обязали коммунальщиков публиковать информацию о своей деятельности в ЕИАС. До этого единых стандартов публикации данных не было. По мнению экспертов, это сделает отрасль более прозрачной, замедлит рост тарифов, но всех проблем до конца не решит.

 

В начале апреля российское правительство изменило порядок раскрытия информации в сфере ЖКХ. Сейчас организации коммунального комплекса должны будут публиковать информацию о своей деятельности в Единой информационно-аналитической системе (ЕИАС).

Эта же информация дополнительно будет публиковаться на сайтах федерального органа регулирования тарифов, органов региональной исполнительной власти и уполномоченных в области регулирования тарифов.

До этого организации ЖКХ обязаны были публиковать данные о своей деятельности на сайтах органов региональной исполнительной власти по запросам потребителей и на своих официальных сайтах в произвольной форме.

Кроме этого, если сейчас в раскрываемой информации произошли изменения, то эти изменения тоже должны быть внесены.  Так, в информационно-аналитической системе они должны быть отражены в течение 10 дней со дня изменения информации. На официальном сайте федерального органа исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов - в течение 20 дней.

Помимо этого, расширен ряд положений. Это касается, например, сведений о техническом обследовании, данных о соблюдении санитарно-эпидемиологических норм, по обращению с твердыми коммунальными отходами.  Также появилась ответственность и обязанность регуляторов и органов власти публиковать свои решения.

Положение о необходимости раскрытии информации организациями коммунального комплекса существует давно, говорят эксперты.  

Данная информация должна присутствовать на сайтах организаций, и она действительно публикуется большинством поставщиков коммунальных услуг. Но найти место, где публикуется эта информация – сложная задача, говорят они. Кроме этого, эти данные раскрываются в разных форматах, и разобраться в них сложно.

Например, мы как-то попросили трех экспертов достаточно высокого уровня сделать таблицу с тарифами по городам, исходя из этих данных. В итоге собранная экспертами информация совпала только на треть,  говорит первый заместитель председателя комиссии ОП РФ по ЖКХ, строительству и дорогам, исполнительный директор "ЖКХ Контроль" Светлана Разворотнева.

«Появление такой информации в одном месте в сопоставимом формате даст возможность и потребителям, и экспертам, и игрокам рынка не только быстро и просто искать эту информацию, но и делать какие-то выводы», - говорит Светлана Разворотнева.

Например, когда у нас в Свердловской области стоимость тепла в два раза дешевле, чем в Курганской области, возникает вопрос - почему. И дальше эксперты могут искать причины и выяснять, в чем проблемы.

Несмотря на то, что поставщики коммунальных услуг публикуют сведения о своей работе, включая детализацию затрат, найти ее не просто – она представлена в разных форматах, соглашается исполнительный директор ассоциации "ЖКХ Развитие" Алексей Макрушин.

Постановление решает эти проблемы – теперь все сведения будут подаваться организациями в стандартизированном виде и в единую базу данных. А потребитель очень легко сможет сравнить тарифы своей организации с тарифами других организаций, говорит эксперт.

 Эти же сведения будут видеть и регулирующие органы, в то время как сейчас они располагают информацией только об организациях, которые находятся в их регионе, отмечает он.

«Появление такой базы данных приведет к тому, что темп роста тарифов уменьшится – за счет того, что можно будет легко понять, у какой организации и по какой статье происходит завышение расходов»,  - считает Алексей Макрушин.

С другой стороны, это позволит и организациям более аргументированно спорить относительно поданных тарифных заявок, доказывая, что их расходы обоснованы, добавляет он.

 В целом такая база данных позволит проводить полноценный сравнительный анализ тарифов и на его основе устанавливать  "целевой" уровень расходов, необходимый каждой регулируемой организации для выполнения своих функций, говорит Макрушин.

Данная мера позволит обеспечить некоторую прозрачность в сфере ЖКХ, в том числе, для инвестора, но к росту или падению тарифов не приведет, считает Светлана Разворотнева.

При этом, по ее мнению, нововведение всех проблем до конца не решит.  Та форма, в которой сейчас раскрывается информация, не всегда позволяет сделать выводы о том, сколько реально платят энергетикам.

Эту систему еще нужно совершенствовать. Необходимо чтобы та информация, которую подают ресурсники в органы регионального регулирования,  была общедоступной – было понятно, что откуда берется. Пока, на мой взгляд, к этому никто не готов, заключает эксперт.

Проблема регулирования тарифов и прозрачности в сфере ЖКХ решают не первый год. Так, в марте в России предложили вести онлайн-учет расходов воды и тепла. Автоматизированная система учета коммунальных услуг позволит вводить разные тарифы для потребителей и устанавливать скидки. Проработкой этого вопроса сейчас занимается Минстрой РФ.

Подписывайтесь на канал «Вести.Недвижимость» в Telegram, чтобы первыми узнавать о главных новостях и важнейших событиях дня.
Теги:

Читайте также:

Связанные персоны
0
Связанные компании
0
Вам также может быть интересно
11 апреля 2018 г. 119
Стандарт-класс вырос в ЮВАО на 20,7% 119
11 апреля 2018 г. 395
48% московских ЖК относятся к точечной застройке 395
11 апреля 2018 г. 518
Правительство обязало ЖКХ быть прозрачнее 518
11 апреля 2018 г. 536
Мосгорстройнадзор оформил более 13 тысяч электронных разрешений на стр... 536
10 апреля 2018 г. 3870
Эксперты подсчитали, сколько нужно зарабатывать для спокойных выплат п... 3870
10 апреля 2018 г. 1454
Число недорогих новостроек в Москве продолжает сокращаться 1454
Акция!
Дизайн
Часы, шкатулки и текстиль: 8 идей для эффектного декора гостиной
Ценность комфорта: как с помощью дизайна повысить стоимость квартиры д...
Семь раз отмерь: самые распространенные ошибки при перепланировках
Жизнь словно в кино: как создать интерьер в духе любимого фильма?
Взгляд дизайнера: как обустроить квартиру для тусовок?
Ценность комфорта: как с помощью дизайна повысить стоимость квартиры д...
Семь раз отмерь: самые распространенные ошибки при перепланировках
Жизнь словно в кино: как создать интерьер в духе любимого фильма?
Взгляд дизайнера: как обустроить квартиру для тусовок?
Часы, шкатулки и текстиль: 8 идей для эффектного декора гостиной
Семь раз отмерь: самые распространенные ошибки при перепланировках
Жизнь словно в кино: как создать интерьер в духе любимого фильма?
Взгляд дизайнера: как обустроить квартиру для тусовок?
Часы, шкатулки и текстиль: 8 идей для эффектного декора гостиной
Ценность комфорта: как с помощью дизайна повысить стоимость квартиры д...
Жизнь словно в кино: как создать интерьер в духе любимого фильма?
Взгляд дизайнера: как обустроить квартиру для тусовок?
Часы, шкатулки и текстиль: 8 идей для эффектного декора гостиной
Ценность комфорта: как с помощью дизайна повысить стоимость квартиры д...
Семь раз отмерь: самые распространенные ошибки при перепланировках
Взгляд дизайнера: как обустроить квартиру для тусовок?
Часы, шкатулки и текстиль: 8 идей для эффектного декора гостиной
Ценность комфорта: как с помощью дизайна повысить стоимость квартиры д...
Семь раз отмерь: самые распространенные ошибки при перепланировках
Жизнь словно в кино: как создать интерьер в духе любимого фильма?

© 2018 Сетевое издание "Вести.Ру". Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания" (ВГТРК). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-72266 от 24.01.2018. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор: Ениколопов Н.С. Адрес электронной почты редакции: info@vesti.ru, телефон редакции: +7(495)232-63-33. Для детей старше 16 лет. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК).


© 2011—2017 ВЕСТИ.РУ/НЕДВИЖИМОСТЬ.