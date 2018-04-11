Правительство обязало ЖКХ быть прозрачнее

Недавно власти обязали коммунальщиков публиковать информацию о своей деятельности в ЕИАС. До этого единых стандартов публикации данных не было. По мнению экспертов, это сделает отрасль более прозрачной, замедлит рост тарифов, но всех проблем до конца не решит.

В начале апреля российское правительство изменило порядок раскрытия информации в сфере ЖКХ. Сейчас организации коммунального комплекса должны будут публиковать информацию о своей деятельности в Единой информационно-аналитической системе (ЕИАС).

Эта же информация дополнительно будет публиковаться на сайтах федерального органа регулирования тарифов, органов региональной исполнительной власти и уполномоченных в области регулирования тарифов.

До этого организации ЖКХ обязаны были публиковать данные о своей деятельности на сайтах органов региональной исполнительной власти по запросам потребителей и на своих официальных сайтах в произвольной форме.

Кроме этого, если сейчас в раскрываемой информации произошли изменения, то эти изменения тоже должны быть внесены. Так, в информационно-аналитической системе они должны быть отражены в течение 10 дней со дня изменения информации. На официальном сайте федерального органа исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов - в течение 20 дней.

Помимо этого, расширен ряд положений. Это касается, например, сведений о техническом обследовании, данных о соблюдении санитарно-эпидемиологических норм, по обращению с твердыми коммунальными отходами. Также появилась ответственность и обязанность регуляторов и органов власти публиковать свои решения.

Положение о необходимости раскрытии информации организациями коммунального комплекса существует давно, говорят эксперты.

Данная информация должна присутствовать на сайтах организаций, и она действительно публикуется большинством поставщиков коммунальных услуг. Но найти место, где публикуется эта информация – сложная задача, говорят они. Кроме этого, эти данные раскрываются в разных форматах, и разобраться в них сложно.

Например, мы как-то попросили трех экспертов достаточно высокого уровня сделать таблицу с тарифами по городам, исходя из этих данных. В итоге собранная экспертами информация совпала только на треть, говорит первый заместитель председателя комиссии ОП РФ по ЖКХ, строительству и дорогам, исполнительный директор "ЖКХ Контроль" Светлана Разворотнева.

«Появление такой информации в одном месте в сопоставимом формате даст возможность и потребителям, и экспертам, и игрокам рынка не только быстро и просто искать эту информацию, но и делать какие-то выводы», - говорит Светлана Разворотнева.

Например, когда у нас в Свердловской области стоимость тепла в два раза дешевле, чем в Курганской области, возникает вопрос - почему. И дальше эксперты могут искать причины и выяснять, в чем проблемы.

Несмотря на то, что поставщики коммунальных услуг публикуют сведения о своей работе, включая детализацию затрат, найти ее не просто – она представлена в разных форматах, соглашается исполнительный директор ассоциации "ЖКХ Развитие" Алексей Макрушин.

Постановление решает эти проблемы – теперь все сведения будут подаваться организациями в стандартизированном виде и в единую базу данных. А потребитель очень легко сможет сравнить тарифы своей организации с тарифами других организаций, говорит эксперт.

Эти же сведения будут видеть и регулирующие органы, в то время как сейчас они располагают информацией только об организациях, которые находятся в их регионе, отмечает он.

«Появление такой базы данных приведет к тому, что темп роста тарифов уменьшится – за счет того, что можно будет легко понять, у какой организации и по какой статье происходит завышение расходов», - считает Алексей Макрушин.

С другой стороны, это позволит и организациям более аргументированно спорить относительно поданных тарифных заявок, доказывая, что их расходы обоснованы, добавляет он.

В целом такая база данных позволит проводить полноценный сравнительный анализ тарифов и на его основе устанавливать "целевой" уровень расходов, необходимый каждой регулируемой организации для выполнения своих функций, говорит Макрушин.

Данная мера позволит обеспечить некоторую прозрачность в сфере ЖКХ, в том числе, для инвестора, но к росту или падению тарифов не приведет, считает Светлана Разворотнева.

При этом, по ее мнению, нововведение всех проблем до конца не решит. Та форма, в которой сейчас раскрывается информация, не всегда позволяет сделать выводы о том, сколько реально платят энергетикам.

Эту систему еще нужно совершенствовать. Необходимо чтобы та информация, которую подают ресурсники в органы регионального регулирования, была общедоступной – было понятно, что откуда берется. Пока, на мой взгляд, к этому никто не готов, заключает эксперт.

Проблема регулирования тарифов и прозрачности в сфере ЖКХ решают не первый год. Так, в марте в России предложили вести онлайн-учет расходов воды и тепла. Автоматизированная система учета коммунальных услуг позволит вводить разные тарифы для потребителей и устанавливать скидки. Проработкой этого вопроса сейчас занимается Минстрой РФ.