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Правительство поддержало закон о "резиновых квартирах", но с замечаниями

21 мая 2018 г. 586

Правительство России поддержало законопроект об ограничении регистрации в квартирах третьих лиц и продаже микродолей, но с замечаниями, сообщила глава думского комитета по ЖКХ Галина Хованская.

Одно из замечаний касалось круга лиц, имеющих право на долю в квартире: в правительстве предложили его расширить, и авторы закона, которые ранее предлагали ограничить круг лиц членами семьи, с этим согласились.

"Там могут быть даже бывшие члены семьи, например, супруг пенсионного возраста стал бывшим.  Возникают алиментные обязательства, и они связаны и с проживанием в жилом помещении. То есть его нельзя просто взять и выкинуть на улицу. Такие вещи, безусловно, надо учесть, и круг этих лиц расширить", - пояснила Хованская.

В законопроекте также скорректируют норму, касающуюся приватизации жилья, унаследованного по завещанию.

Законопроект направлен на борьбу с черными риелторами, которые выкупают микродоли в квартире и затем начинают выживать собственников. Инициатива была внесена группой депутатов в декабре 2017 года.

Согласно предлагаемым поправкам, в квартире нельзя будет регистрировать жильцов, если на каждого из них будет приходиться меньше необходимой нормы площади, а также делить жилье на микродоли. При этом правило не будет распространяться на случаи, когда доля в праве собственности на жилое помещение возникает в результате приватизации или при наследовании жилого помещения.

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