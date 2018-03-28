Правительство после трагедии в Кемерово пересмотрит нормы безопасности для ТЦ

Предложения о массовых проверках всех ТЦ едва ли дадут какой-то эффект, предупреждают эксперты рынка коммерческой недвижимости. Проблема скорее заключается в низкой ответственности их владельцев и не состыковках в регулирующем законодательстве.

После трагических событий в кемеровском торговом центре "Зимняя вишня" столичные моллы массово проводят инструктажи персонала по поведению в условиях чрезвычайной ситуации и внеочередные проверки противопожарного оборудования.

В частности, внеочередные проверки проведет один из крупнейших столичных ТРЦ "Европейский". Как сообщают информационные агентства, руководство ТРЦ организует дополнительный инструктаж арендаторов по соблюдению правил и норм противопожарной безопасности.

Аналогичные мероприятия пройдут еще в одном крупном столичном ТРЦ "Афимолл Сити", расположенном по соседству с "Деловым центром" Москвы. Руководство комплекса планирует провести проверку арендаторов, общественных зон, состояния противопожарных выходов и маршрутов эвакуации.

Рекомендацию по проверке всех областных торговых центров выдали и власти Подмосковья. Собственникам объектов настоятельно рекомендуется дополнительно проверить системы безопасности и эвакуационные выходы из помещений и провести мероприятия с сотрудниками по вопросу соблюдения норм пожарной безопасности и порядка действий в ходе чрезвычайной ситуации.

Надзор за пожарной безопасностью в России нужно "системно менять", цитирует РБК заявление замминистра МЧС Сергея Кададова, сделанное во вторник на заседании проектного комитета по реформе контрольно-надзорной деятельности в Доме правительства. По его мнению, необходимо расширить полномочия ведомства.

В частности, с 2007 г. МЧС не участвует в пожарном надзоре на этапе проектирования, строительства, реконструкции и капитального ремонта зданий. Сейчас эти функции переданы государственному строительному надзору. Подчиненный ведомству государственный пожарный надзор может оценить здание лишь после того, как оно получило разрешение на ввод в эксплуатацию.

Министр по вопросам открытого правительства Михаил Абызов, курирующий реформу контроля и надзора, согласился, что необходимо оперативно разработать новые требования и оперативно внести правки в законодательство.

"Я прошу <…> МЧС и Минэкономразвития дать свои предложения в части вопросов управления рисками в будущем, которые необходимо учесть в нашем новом законе о госконтроле, который сейчас будет проходить в Госдуме второе чтение", — прокомментировал он.

Ранее депутат Государственной Думы от Кемеровской области Алексей Диденко уже призвал "перетрясти жесткими проверками все торговые центры, кинотеатры и аттракционы".

"И не слушать вот этот вот вой бизнес-сообщества о том, что их замучили", - цитирует депутата агентство РИА "Новости". По его словам, необходимо расширить полномочия контролирующих органов чтобы в дальнейшем избегать подобных трагедий.

Впрочем, сами участники рынка коммерческой недвижимости в этой ситуации дают более сдержанные оценки. По словам управляющего партнера российского офиса Cushman&Wakefield Сергея Рябокобылко, из-а случившегося в Кемерово пожара нельзя считать все торговые центры небезопасными.

"У нас небезопасны процессы, позволяющие создавать из любого пространства объект, который будет называться с легкой руки маркетинга торговым центром. К сожалению, таких объектов много в российских городах", — уточнил в ходе круглого стола, посвященного рынку коммерческой недвижимости.

В качестве примера бизнесмен привел Пермь, где до сих пор практически нет современных торговых центров: "Дело в том, что люди, которые были долгое время у власти, занимались развитием собственных форматов торговой недвижимости. Другие торговые центры в Перми не появлялись в течение последних 10 лет".

Примечательно, что в схожем ключе высказался и главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов. По его мнению, единственный способ повысить уровень безопасности в торговых центрах страны – это повышение персональной ответственности их владельцев и управляющих объектами компаний.

"Эти люди должны быть лицензированы, зарегистрированы и быть хорошими специалистами", - подчеркнул он. Избыточные нормативы и большое число проверок не гарантируют безопасность нахождения в торговых центрах, признал Сергей Кузнецов. Отметим, по действующим с 2009 года в России нормативам проектирования, детские игровые зоны в торговых центрах должны размещаться не выше 2-го этажа и не далее 20 метров от эвакуационного выхода.

Участники рынка считают, что кемеровскую "Зимнюю вишню" нельзя назвать профессиональным моллом. "Объект в Кемерово нельзя было назвать ТЦ, это сарай, переделанный завод", - сказал Рябокобылко

Изначально здание было кондитерской фабрикой, но, вероятно, из-за ее выгодного местоположения в городе собственники приняли решение о перепрофилировании объекта. Как оказалось, одним из собственников здания является бенефициар ведущего российского производителя снеков и закусок (выпускает сухарики "Кириешки", "Три корочки") "КДВ групп" Денис Штенгелов.

Как заявил бизнесмен в интервью газете "Ведомости", несколько лет назад он являлся основным владельцем объекта, но затем "часть площадей была распродана" и сейчас ему принадлежит чуть меньше половины объекта через компанию "Кондитерус ком".

Президент Владимир Путин вчера на встрече с инициативной группой граждан в Кемерове заявил, что необходимо проверить правильно размещения ТЦ в здании бывшей фабрики.

"[Следователи] пройдут по всей цепочке от регистрации этого здания и выдачи разрешения — как из фабрики сделать развлекательный центр. Кто давал разрешение на то, чтобы эти материалы использовать при таком целевом назначении? Мы с вами не будем прямо сейчас назначать виновных. Но следователи отработают по полной программе", - подчеркнул глава государства.

25 марта в кемеровском торговом центре "Зимняя вишня" произошел крупный пожар. В результате, погибло 64 человека многие из которых – дети. Пожар начался на последнем этаже здания, где находились развлекательные зоны и кинотеатр. Сегодня, 28 марта, в России объявлен траур по погибшим.