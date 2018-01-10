Правительство утвердило субсидирование ипотеки для семей с детьми

Новые правила позволят выдать семьям, где родился второй или третий ребенок, около 600 миллиардов рублей ипотечных кредитов по сниженным процентным ставкам.

На отечественном рынке ипотечного кредитования грядут большие изменения. Дело в том, что правительство Российской Федерации утвердило правила выдачи субсидий банкам на возмещение недополученных доходов по ипотечным кредитам семьям с детьми.

"Правила предполагают субсидирование ставки до уровня 6% в течение трех или пяти лет при рождении второго или третьего ребенка у заемщиков в период с 1 января 2018 года по 31 декабря 2022 года, уточняется в документе. Льготная ипотека действует для семей, которые возьмут кредит на покупку жилья на первичном рынке или решат рефинансировать действующий, следует из текста постановления", — говорится в официальном сообщении, которое опубликовано на официальном сайте кабинета министров.

Новые правила упростят ситуацию с ипотечными кредитами для семей с детьми. Как утверждают эксперты, новые правила позволят выдать семьям, где родился второй или третий ребенок, около 600 миллиардов рублей ипотечных кредитов. У этих кредитов как раз и будет пониженная процентная ставка.

Такие изменения стали возможными после того, как президент России Владимир Путин в ноябре 2017 года выступил с предложением запустить специальную ипотечную программу для семей, где на свет появился второй или третий ребенок.

Также необходимо заметить, что сумма выплат каждой семье будут рассчитывать индивидуально.

Есть только один не самый приятный момент — серьезное понижение ипотечных ставок может привести к возникновению своеобразного "жилищного пузыря". А в дальнейшем и вовсе рынок недвижимости может обрушиться — как это было в США в 2008 году. Впрочем, большинство экспертов уверены, что России подобное развитие событий не грозит.