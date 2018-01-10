ГлавнаяЖильеПравительство утвердило субсидирование ипотеки для семей с детьми

Правительство утвердило субсидирование ипотеки для семей с детьми

10 января 2018 г. 880

Новые правила позволят выдать семьям, где родился второй или третий ребенок, около 600 миллиардов рублей ипотечных кредитов по сниженным процентным ставкам.

На отечественном рынке ипотечного кредитования грядут большие изменения. Дело в том, что правительство Российской Федерации утвердило правила выдачи субсидий банкам на возмещение недополученных доходов по ипотечным кредитам семьям с детьми.

"Правила предполагают субсидирование ставки до уровня 6% в течение трех или пяти лет при рождении второго или третьего ребенка у заемщиков в период с 1 января 2018 года по 31 декабря 2022 года, уточняется в документе. Льготная ипотека действует для семей, которые возьмут кредит на покупку жилья на первичном рынке или решат рефинансировать действующий, следует из текста постановления", — говорится в официальном сообщении, которое опубликовано на официальном сайте кабинета министров.

Новые правила упростят ситуацию с ипотечными кредитами для семей с детьми. Как утверждают эксперты, новые правила позволят выдать семьям, где родился второй или третий ребенок, около 600 миллиардов рублей ипотечных кредитов. У этих кредитов как раз и будет пониженная процентная ставка.

Такие изменения стали возможными после того, как президент России Владимир Путин в ноябре 2017 года выступил с предложением запустить специальную ипотечную программу для семей, где на свет появился второй или третий ребенок.

Также необходимо заметить, что сумма выплат каждой семье будут рассчитывать индивидуально.

Есть только один не самый приятный момент — серьезное понижение ипотечных ставок может привести к возникновению своеобразного "жилищного пузыря". А в дальнейшем и вовсе рынок недвижимости может обрушиться — как это было в США в 2008 году. Впрочем, большинство экспертов уверены, что России подобное развитие событий не грозит.

Теги:

Читайте также:

Связанные персоны
0
Связанные компании
0
Вам также может быть интересно
10 января 2018 г. 79
До февраля в ЖКХ перейдут к прямым договорам 79
10 января 2018 г. 880
Правительство утвердило субсидирование ипотеки для семей с детьми 880
10 января 2018 г. 700
Выбран инвестор модернизации зоны "Экспо" на ВДНХ 700
10 января 2018 г. 1597
Вдовец известной актрисы через суд добился уменьшения своей квартиры 1597
10 января 2018 г. 873
Холодный сезон: 5 плюсов покупки загородного жилья зимой 873
10 января 2018 г. 986
В Новой Москве откроют 5 станций метро 986
Акция!
Дизайн
Часы, шкатулки и текстиль: 8 идей для эффектного декора гостиной
Как сделать хрущевку элегантной: 6 советов
Семь раз отмерь: самые распространенные ошибки при перепланировках
Жизнь словно в кино: как создать интерьер в духе любимого фильма?
5 лайфхаков: как убраться после ремонта?
Как сделать хрущевку элегантной: 6 советов
Семь раз отмерь: самые распространенные ошибки при перепланировках
Жизнь словно в кино: как создать интерьер в духе любимого фильма?
5 лайфхаков: как убраться после ремонта?
Часы, шкатулки и текстиль: 8 идей для эффектного декора гостиной
Семь раз отмерь: самые распространенные ошибки при перепланировках
Жизнь словно в кино: как создать интерьер в духе любимого фильма?
5 лайфхаков: как убраться после ремонта?
Часы, шкатулки и текстиль: 8 идей для эффектного декора гостиной
Как сделать хрущевку элегантной: 6 советов
Жизнь словно в кино: как создать интерьер в духе любимого фильма?
5 лайфхаков: как убраться после ремонта?
Часы, шкатулки и текстиль: 8 идей для эффектного декора гостиной
Как сделать хрущевку элегантной: 6 советов
Семь раз отмерь: самые распространенные ошибки при перепланировках
5 лайфхаков: как убраться после ремонта?
Часы, шкатулки и текстиль: 8 идей для эффектного декора гостиной
Как сделать хрущевку элегантной: 6 советов
Семь раз отмерь: самые распространенные ошибки при перепланировках
Жизнь словно в кино: как создать интерьер в духе любимого фильма?

© 2011—2017 ВЕСТИ.РУ/НЕДВИЖИМОСТЬ. Проект «Вести.Недвижимость» создан для тех, кого интересует сфера недвижимости и свежая информация о ценах на рынке недвижимости. На портале представлены последние новости, актуальные спецпредложения компаний-застройщиков и интервью экспертов рынка. Вести.Недвижимость создан специально для покупателей и людей, профессионально связанных с рынком недвижимости.


© 2011—2017 ВЕСТИ.РУ/НЕДВИЖИМОСТЬ.