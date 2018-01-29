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Предложение апартаментов в Москве выросло на 20% за год

29 января 2018 г. 800
Фото: © shutterstock.com

Объем предложения апартаментов на московском рынке вырос за год на 22,7%, говорится в сообщении компании "Метриум Групп". Продаваемая площадь выросла на 15,5%.

Всего в 2017 году на рынке апартаментов экспонировалось 120 проектов с общим объемом предложения 11,07 тысячи лотов общей площадью 759,1 тысячи квадратных метров.

Продажи открылись в 23 комплексах – это практически сопоставимо с показателями 2016 года, тогда в реализацию вышло 26 объектов.

Более половины предложения приходится на Северный и Центральный округа – 29,9% и 21,9% соответственно.

Средняя цена квадратного метра в элитном и премиум-классах за год снизилась на 9,3% и 3,8%. В итоге квадрат апартаментов в элитном классе стоит в среднем 667,6 тысячи рублей, в премиум-классе – 452,36 тысячи.

В бизнес-классе стоимость квадратного метра не изменилась и составила 238,1 тысячи рублей. А вот в массовом сегменте апартаменты подорожали на 2,2% - до 145,4 тысячи рублей за квадратный метр.

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