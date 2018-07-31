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Предложение в готовых дорогих новостройках в ЦАО увеличилось почти на треть

31 июля 2018 г. 227
Фото: © shutterstock

В общей сложности в дорогих готовых новостройках ЦАО по итогам первого полугодия были выставлены на продажу немногим менее 1400 квартир и апартаментов.

Эксперты компании Insigma поделились информацией, что за прошедший год количество квартир и апартаментов, выставленных на продажу в готовых новостройках премиум- и элит-класса в Центральном административном округе увеличилось на 30%.

Итак, по итогам первого полугодия 2018 года на рынке дорогих новостроек ЦАО представлено 36 сданных в эксплуатацию жилых и апартаментных комплексов. По сравнению с первой половиной 2017 года количество готовых дорогих новостроек в рассматриваемой локации увеличилось на два объекта.

По шести адресам за прошедший год первичные продажи были завершены, а в восьми новостройках были оформлены разрешения на ввод в эксплуатацию.

В общей сложности в дорогих готовых новостройках ЦАО по итогам первого полугодия были выставлены на продажу немногим менее 1400 квартир и апартаментов. За 12 месяцев этот показатель вырос на 30% за счет сдачи в эксплуатацию ряда масштабных проектов.

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