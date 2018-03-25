Председатель столичного ТСЖ устроил на крыше дома личный курорт

Госдума приняла закон о прямых расчетах с поставщиками коммунальных услуг. То есть за газ, воду и тепло можно будет платить, минуя ТСЖ или управляющие компании. Возможно, это заставит управленцев пересмотреть методы работы. Ведь сейчас одни выставляют жильцам космические счета, другие поглядывают на собственников свысока. Так, например, в Кунцеве председатель ТСЖ устроил личный курорт на крыше дома своего.

Горы мусора, трещины по дому, разбитые после уборки сосулек машины, наледь, сугробы. Проблемы жителей дома в Подколокольном переулке начались, когда пришла управляющая компания "Арбат сервис". Зато за коммунальные блага приходят просто космические счета. Оплату начисляют совсем не по счетчикам.

Дочь и внуки Жанны Альбертовны давно из квартиры выписаны, но на них до сих пор начисляют тепло и воду. По квитанции выходит, что кран вообще месяц не закрывали. "У меня на итог сентября стоит 130 тысяч, я сама считала. На этот период мне надо было заплатить 25 тысяч, переплата у меня 100 тысяч", - рассказывает Жанна Прищепина, жительница дома.

Надоевшую управляющую компанию жители никак не могут сменить. По бумагам выходит, что они своих коммунальщиков постоянно переизбирают. "Протоколы подделаны, в суде мы пытались это доказать, но суд сказал — был кворум, и не важно, как проводилось собрание", - говорит жительница дома Тамара Смолякова.

Пока весь дом ходит по судам, председатель управляющей компании берет от жизни все. Он живет в этом же доме, его квартира - на самом верхнем этаже. Как утверждают жильцы, в свою собственность он захватил еще и чердак, сейчас там не то бассейн, не то зона отдыха.

Захват общедомовой территории сейчас, похоже, тренд у коммунальных боссов. Председатель ТСЖ на улице Маршала Тимошенко построил на крыше дачу. Домик, беседка, газон - здесь он принимает гостей, жарит шашлыки. Местные жители опасаются тяжелых последствий чужой красивой жизни.

Многочисленные обращения в жилинспекцию результатов не принесли. Инспекторы обнаружили на крыше только газон, но никаких построек.

Но главная проблема тут — разрушение дома. То колона у фасада отвалится, то кирпичная кладка сыпется. Своего председателя многие жильцы даже в глаза не видели. А вот его заместитель утверждал, что дача на крыше — просто галлюцинация жильцов, но в процессе перепалки стал путаться в показаниях.

По закону избавиться от управляющей компании легко - всего-то провести собрание и выбрать новую, на деле же — почти нереально. Коммунальщики не расстаются с кормушкой.

Илья Сотонин, сам глава управляющей компании, давно требует разрешить людям напрямую платить за коммунальные блага поставщикам, и фирмы-прилипалы потеряют интерес к бизнесу. А коммунальщики займутся тем, чем и должны заниматься — благоустройством дворов и уборкой подъездов. "УК сейчас имеют возможность собирать деньги за коммунальные ресурсы и получать баснословные прибыли. Как только этот источник незаконных денег у них исчезнет, понятно, что ситуация на рынке изменится, и многие бандитские фирмы уйдут с рынка, потому что им станет неинтересно", - подчеркивает он.

В пятницу Госдума, наконец, приняла такой закон. В Москве тысячи ветеранов битв с управляющими компаниями с нетерпением ждут 1 апреля — дня, когда закон вступит в силу.