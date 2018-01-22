Премиальное жилье в Москве будут строить рекордными темпами

В ближайшие два года объем предложения в премиальном сегменте новостроек Москвы будет расти рекордными темпами, считают аналитики компании Savills.

В 2018-2019 гг., по их данным, ожидается старт большого количества новых проектов, в том числе, и крупных – от 200 лотов.

В минувшем году число сделок с премиальной недвижимостью в столице стабилизировалось, и в ближайшие годы будет только расти – так, по итогам этого года рост может составить 25%.

Эксперты также прогнозируют рост сделок с привлечением ипотеки в премиальном сегменте. Средняя цена предложения за последние годы выросла незначительно, и тенденция в ближайшем будущем сохранится – цены могут вырасти на 5-10% лишь в ряде проектов.

По итогам 2017-го порядка 40% лотов в введенных проектах не было продано, и в этом году такие квартиры могут продавать со значительной скидкой, которая может вырасти до 15-20%.