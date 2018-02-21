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Премия "Рекорды рынка недвижимости 2018". Пусть победит сильнейший!

21 февраля 2018 г. 763

"Рекорды рынка недвижимости" — самая первая премия, появившаяся на рынке 22 апреля 2010 года, ставшая почетной и престижной наградой по недвижимости, каждый год собирающая рекордное количество номинантов, объектов и гостей.

7 июня 2018 года уже в 9-й раз пройдет вручение ежегодной международной премии "Рекорды Рынка Недвижимости 2018". В этом году премия посвящена теме борьбы за престол рынка недвижимости! Основным слоганом премии "Рекорды рынка недвижимости 2018" станет — "Пусть победит сильнейший!".

Грандиозную церемонию награждения проведет одна из самых узнаваемых и медийных персон, известная телеведущая и кандидат в Президенты РФ — Ксения Собчак.

"Мы уверены, что ведущая и лицо  премии «Рекорды  рынка недвижимости» Ксения Собчак приведет новую целевую аудиторию покупателей и привлечёт дополнительное внимание к объектам нашей премии.  Завладеть выбором и кошельком нового молодого поколения, заработавшего свой капитал на it-технологиях, инвестиционно-финансовых продуктах, арт-направлениях, блокчейн системах и биткоинах, можно только анонсировав объекты недвижимости с  интересными  новыми трендами, инновациями и умными технологиями в недвижимости из уст человека, которому они доверяют и уважают. Таким авторитетом, безусловно, является Ксения Собчак", — считает Анна Маркина, руководитель премии "Рекорды рынка недвижимости".

Премия рекламируется на ТВ, радио, наружной рекламе, в Интернете, социальных сетях, специализированных и деловых печатных изданиях. Бесплатный прием заявок уже открыт!

Узнайте о специальных инструментах премии на сайте, которые помогут выделить свои объекты на фоне конкурентов, получить моментальную обратную связь от потребителей и активизировать продажи. Ознакомьтесь с эффективными инструментами для получения "Выстрела продаж". Станьте №1 на рынке недвижимости! Победите и докажите, ваш объект  — лучший!

"Рекорды рынка недвижимости" — самая первая премия, появившаяся на рынке 22 апреля 2010 года, ставшая почетной и престижной наградой по недвижимости, каждый год собирающая рекордное количество номинантов, объектов и гостей. В 2018  году премия пройдет уже в девятый раз.

Среди членов жюри и почетных гостей мероприятия:  М.Ш.Хуснуллин, заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства; А.Ю.Бочкарев, руководитель Департамента строительства города Москвы и другие представители власти, а также топ-менеджмент крупнейших компаний рынка и журналисты авторитетных СМИ.

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