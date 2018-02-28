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Проблемные объекты "СУ-155" достроят до конца года

28 февраля 2018 г. 1208
Фото: © Global Look Press/Sergey Kovalev

В плане-графике у "РК Строй" на этот год последние 29 домов, остальные уже построены.

До конца нынешнего года планируется завершить строительство последних 29 проблемных домов ГК "СУ-155". Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на министра строительства и ЖКХ Российской Федерации Михаил Мень.

"Работа по достройке домов "СУ-155" в стране идет успешно. В плане-графике у "РК Строй" на этот год последние 29 домов, остальные уже построены, а это жилье для 21 тысячи семей", — заявил Михаил Мень.

В свою очередь, председатель совета директоров АКБ "Российский капитал", который выступает санатором "СУ-155", Михаил Кузовлев добавил, что проблемные дома у компании находились в 14 регионах Российской Федерации.

Изначально насчитывалось 130 объектов, из которых 101 уже достроен. По оставшимся домам существуют около 7 тысяч обманутых дольщиков.

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