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Проблемы дольщиков СУ-155 решат до конца года

15 февраля 2018 г. 732
Фото: © shutterstock.com

Проблемы дольщиков компании СУ-155 будут полностью решены к концу 2018 года, сообщил "Интерфаксу" председатель совета директоров банка "Российский капитал" Михаил Кузовлев.

"Мы уже вышли из таких регионов как Калининград, Владимир, Нижний Новгород, Тверь, Тула. Из 14 регионов остались девять", — сказал он.

Кузовлев напомнил, что в прошлом году достроено сто домов "СУ-155", в этом году осталось завершить 30 строек на 7 тысяч квартир.  

В 2015 году правительство назначило "Российский капитал" ответственным за достройку домов "СУ-155" в 14 регионах России.

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