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Проблемы обманутых дольщиков в Подмосковье решат к 2020 году

9 апреля 2018 г. 481
Фото: © shutterstock.com

Проблемы обманутых дольщиков в Одинцовском районе Подмосковье планируется решить в 2019-2020 годах, написал в своем Telegram-канале губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Губернатор подчеркнул, что каждый дольщик, который до сих пор не получил ключи от своей квартиры, "четко понимал, что происходит". Власти Подмосковья сопровождают достройку каждого объекта.

По словам главы Одинцовского района, в 2014 году там насчитывалось 3 тысячи дольщиков и 7 проблемных объектов. С этого времени ключи получили более 1,6 тысячи человек.

Ранее глава областного Минстроя Максим Фомин сообщал, что в регионе насчитывается около 6 тысяч дольщиков, ставших жертвами мошенников, и 5 тысяч, пострадавших от плохого менеджмента застройщиков.

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